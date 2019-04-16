Суддя «МастерШеф.Професіонали» Володимир Ярославський відвідав 5-й конгрес Фонтегро
Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський відвідав 5-й конгрес Фонтегро. Про це талановитий шеф-кухар, спікер і бренд-амбасадор поділився зі своїми підписниками в Instagram. Про подробиці заходу читайте в матеріалі.
Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський втілив свою мрію і став учасником 5-го конгресу Фонтегро. FONTEGRO UKRAINE 2019 – це п’ятий за рахунком міжнародний конгрес шеф-кухарів. Цього року найкращих шефів України, США, Данії, Іспанії, Великої Британії, Таїланду, Туреччини, Росії об’єднала тема «Кулінарні техніки з усього світу». Професійні кухарі ділилися філософією, власними розробками і кулінарними техніками своєї країни.
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Володимир Ярославський повечеряв з двадцятьма шефами, презентував досягнення в роботі за рік і поділився дослідженнями квітів і використанням продуктів у кулінарії.
Також суддю «МастерШеф. Професіонали» порадували нові особисті знайомства і запрошення від найкращих шефів світу.
«Мрії збуваються! Ставте собі найамбітніші цілі, думайте про найкраще і багато працюйте! Результат буде завжди!» – поділився Володимир Ярославський.
Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova