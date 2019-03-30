У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» до проекту долучився талановитий іспанський шеф-кухар Жорді Круз Мас. Уперше в ефірі СТБ кулінар із чотирма зірками Мішлен влаштував на шоу майстер-клас. Жорді Круз приготував страви іспанської кухні, а учасники «МастерШеф. Професіонали» намагалися відтворити те, що побачили. Редакція сайту STB.UA познайомилась із шефом та запитала про його особистий професійний шлях. Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв’ю із Жорді Крузом.

Жорді, з чого почалося ваше захоплення кулінарією?

Мені було вісім і я вперше приготував страву для своєї мами, вона тоді хворіла. Це була риба з овочами. Мама мені сказала: «Ти станеш кухарем!» Спочатку я не звернув уваги на її слова, проте став частіше готувати, кулінарія почала захоплювати мене все більше, і з часом я вирішив присвятити їй усе своє життя.

Що вас привело на «МастерШеф» в Україні?

Ну, насамперед я тут, бо мені дуже подобається формат «МастерШеф». Я люблю популяризувати кулінарне мистецтво і, звісно, мене цікавлять мандрівки до інших країн, знайомство з тамтешньою культурою, що, безумовно, збагачує і розширює мій світогляд як кухаря.

А що вам найбільше подобається у проекті «МастерШеф»?

Щовечора у ресторані я готую страви для 50 клієнтів, а «МастерШеф» дозволяє достукатися до набагато більшої кількості людських сердець, розповісти їм про кулінарію, корисну їжу, а також пропонує досить цікаве шоу. Ми робимо добру справу відповідально і сумлінно. І для мене як для кухаря це прекрасно, коли є можливість говорити про кулінарію, ділитися досвідом, змінювати життя людей на краще…

Чому, на вашу думку, цей проект підходить професіоналам?

Передусім це чудова мотивація. Я думаю, будь-якому кухареві, не шефу, а саме рядовому кухареві, який працює у ресторані, хотілося б спробувати свої сили у «МастерШеф», позмагатися у майстерності з колегами по цеху тощо… Це надзвичайно мотивує. Як результат, маємо підвищення професійного рівня, більш вимогливий підхід до своєї роботи.

Який ваш улюблений продукт?

Єдиний продукт, що використовується абсолютно у всіх рецептах, – це сіль. А в іспанській кухні, звісно ж, — оливкова олія. Це незамінний компонент багатьох страв, без якого важко уявити приготування їжі. Maestro de Oliva – найкращий виробник олії.

Більше на тему: Жорді Круз: топ-10 фактів про легендарного шеф-кухаря

Яким проектом ви особисто найбільше пишаєтесь?

Знаєте, це так само, як запитати «А яка ваша коронна страва?» Я переконаний, що кожна страва – особлива, має свою унікальність, свій вишуканий стиль і смак. «МастерШеф», безсумнівно, дуже крутий і важливий проект, де кожен кухар має шанс рости професіонально і як особистість. Також три зірки Мішлен ресторану «AbaC»* — як відзнака нашої кропіткої та наполегливої праці. Проте, я вважаю, що кожен проект однаково важливий, потребує зусиль, часу і серйозного ставлення.

*«AbaC» — ресторан на території однойменного п’ятизіркового готелю. У 2011 році був визнаний найкращим рестораном Барселони. Жорді Круз — шеф-кухар цього закладу.

Хто зі світу кулінарії вас найбільше надихає?

Усі! Я думаю, що буде помилкою назвати ім’я тільки одного шефа. У кожного є чому повчитися. Зокрема, це Ферран Адріа та Жоан Рока – кухарі з ресторанів мого району. У всіх можна щось запозичити. Ці люди надихають на пошук нових незвичайних барв для створення цікавих кулінарних полотен, тобто страв.

Що для вас означає мати зірку Мішлен? На вашу думку, кожен кухар повинен прагнути здобути її?

Так, адже це – відзнака за якість. А це дуже важливо. Та не варто забувати, що зірки – це оцінка наполегливої праці, результат якісної роботи. Коли в тебе три зірки Мішлен – це означає, що ти все робиш правильно. А якісна робота, як відомо, приносить задоволення. Тому так, зірки мають значення. Але не треба задирати носа, потрібно чітко розуміти свою мету, дослухатися до свого серця, щоб і надалі продовжувати творити нові шедеври. Оце я закрутив! Які слова! Як красномовно (сміється. – Прим. ред.)!

Яка ваша улюблена страва?

Одна з перших страв, яку я навчився готувати, була паста Болоньєзе. Це сталося, коли мені було 10 років. Я кинув на пательню м’ясо, зверху вилив томатну пасту – і моя страва вийшла абсолютно сирою. Потім мама навчила мене готувати пасту. Готувати – це лише нюанс. Набагато важливіше знати і розуміти хімічні процеси, що відбуваються з продуктами, щоб рецепт дійсно спрацював. І я збагнув це, коли мені було 10 років, звісно, зіпсувавши спочатку чимало продуктів. Загалом, я – шанувальник пасти. Я – каталонець, і паста нашому народу до смаку.

Чому ви так часто згадуєте оливкову олію? Ви вважаєте, що вона дійсно така корисна, як про неї говорять?

Причин багато. Перш за все тому, що оливкова олія – це наша національна гордість, продукт номер один в Іспанії, що використовується не лише у традиційних рецептах, а й у сучасній і авангардній кулінарії. Це ключовий продукт, і йдеться не лише про його смакові якості, а й про трансформаційні властивості під час смаження, так само як і у випадку, коли з охолодженої олії робиться емульсія для соусів. Також олія чудово підходить для консервування, має чудові антиоксидантні показники, корисна для організму. У різних частинах Іспанії вирощуються різні сорти оливок, відповідно, існує багато різновидів олії. І коли ти вже звикаєш до певного виду олії, важко знайти замінник твоєму улюбленому продукту.

А порівняно з іншими видами олії?

Річ у тім, що у неї немає аналогів, які б мали такий яскравий насичений смак, природний смак оливи. Інші жири чудово виконують свою основну функцію, тобто їх можна використовувати для смаження, консервування. Але саме в оливковій олії поєднуються усі найкращі характеристики і навіть більше. Єдиний жир, з яким я міг би порівняти оливкову олію, – жир «хамону».

Матеріал підготувала Анна Ярова

Переклад з іспанської Романа Стойка

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ