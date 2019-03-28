Джорді Круз (Jordi Cruz): біографія, кар’єра і всі новини про шеф-кухаря

Джорді Круз – іспанський шеф-кухар, володар чотирьох зірок Мішлен і суддя кулінарного шоу «МастерШеф» в Іспанії. Відомий кулінар авангардної кухні з’явиться у 5 випуску українського шоу «МастерШеф. Професіонали». Біографію Джорді Круза читайте у матеріалі.

Повне ім’я: Джорді Круз Мас (Jordi Cruz Mas)

Дата народження: 29 червня 1978 року

Місце народження: Манреса, Іспанія

Діяльність: шеф-кухар Мішлен, менеджер

Кулінарні захоплення: вакуумна кулінарія

Місце проживання: Барселона, Іспанія

Джорді Круз ще у 7 років зрозумів, що хоче стати кухарем. При цьому його родина не займалася чимось, що було б хоч віддалено пов’язане з громадським харчуванням. Але маленький Джорді знав, чого хотів, і зробив усе можливе для втілення своєї мрії. Його кулінарний шлях почався з вивчення технік кулінарії у Вищій школі гостинності Манреси (Escuela Superior de Hostelería de Manresa).

Більше на тему: Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і все новини про суддю

Джорді Круз: кар’єра

У 14 років Джорді Круз почав працювати у ресторані «Estany Clar». Коли йому було 18 років, його вже призначили шеф-кухарем. У 2004 році у віці 26 років він отримав свою першу зірку Мішлен, ставши наймолодшим шеф-кухарем в Іспанії. У грудні 2007 року він залишив «Estany Clar» і став менеджером і шеф-кухарем ресторану «L’Angle» у готелі «Món Sant Benet».

У травні 2010 року він долучився до команди менеджерів «ABaC Restaurant & Hotel». У листопаді 2011 року інспектори нагородили ресторан «ABaC» двома зірками Мішлен. Ця подія вкотре підтвердила висококласну роботу, захопленість, техніку та індивідуальність Джорді Круза.

З 2013 року він є членом журі телевізійної програми «MasterChef» в Іспанії.

У січні 2018 року він отримав третю зірку Мішлен за ресторан «ABaC». Це допомогло посісти перше місце у рейтингу «Gastronomic Guide». Також ресторан «ABaC» став другим рестораном у місті Барселона, удостоєним такої високої нагороди.

Більше на тему: Єлизавета Глинська: біографія, досягнення і все новини про суддю

Джорді Круз: досягнення і нагороди

Серед різних перемог і звань Джорді Круза найбільш важливими є:

перемога у 2002 році в чемпіонаті Іспанії для молодих кухарів у Сан-Себастьяні;

міжнародна премія за кулінарію з оливковою олією від Хаен, заснована в 2003 році;

чемпіон Іспанії за молоді цінності також у 2003 році в місті Марбелья;

у 2006 році Джорді Круз був проголошений чемпіоном першої редакції «Кухарі року» (CCA);

у 2013 році він був удостоєний звання шеф-кухаря l’Avenir 2013 року Міжнародною академією гастрономії (Académie Internationale de la Gastronomie).

Більше на тему: Ектор Хіменес-Браво: біографія, творчість і все новини про суддю

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ