Жорди Круз (Jordi Cruz): биография, карьера и все новости о шеф-поваре

Жорди Круз – испанский шеф-повар, обладатель четырех звезд Мишлен и судья кулинарного шоу «МастерШеф» в Испании. Известный кулинар авангардной кухни появится в 5 выпуске украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы». Биографию Жорди Круза читайте в материале.

Полное имя: Жорди Круз Мас (Jordi Cruz Mas)

Дата рождения: 29 июня 1978 года

Место рождения: Манреса, Испания

Деятельность: шеф-повар Мишлен, менеджер

Кулинарные увлечения: вакуумная кулинария

Место проживания: Барселона, Испания

Секрет успеха испанского шеф-повара Жорди Круза: «Упорство, любовь к своему делу и дисциплина – залог успеха».

Жорди Круз еще в 7 лет понял, что хочет стать поваром. При этом его семья не занималась чем-то, что было бы хоть отдаленно связано с общественным питанием. Но маленький Жорди знал, чего хотел, и сделал все возможное для воплощения своей мечты. Его кулинарный путь начался с изучения техник кулинарии в Высшей школе гостиннично-ресторанного бизнеса (Escuela Superior de Hostelería de Manresa).

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Жорди Круз: карьера

В 14 лет Жорди Круз начал работать в ресторане «Estany Clar». Когда ему было 18 лет, его уже назначили шеф-поваром. В возрасте 26 лет он получил свою первую звезду Мишлен, став самым молодым шеф-поваром в Испании. В декабре 2007 года он покинул «Estany Clar» и стал менеджером и шеф-поваром ресторана «L’Angle» в отеле «Món Sant Benet».

В мае 2010 года он присоединился к команде менеджеров «ABaC Restaurant & Hotel». В ноябре 2011 года инспекторы наградили ресторан «ABaC» двумя звездами Мишлен. Это событие в очередной раз подтвердило высококлассную работу, увлеченность, технику и индивидуальность Жорди Круза.

С 2013 года он является членом жюри телевизионной программы «MasterChef» в Испании.

В январе 2018 года он получил третью звезду Мишлен за ресторан «ABaC». Это помогло занять первое место в рейтинге «Gastronomic Guide». Также ресторан «ABaC» стал вторым рестораном в городе Барселона, удостоенным такой высокой награды.

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Жорди Круз: достижения и награды

Среди различных побед и званий Жорди Круза наиболее важными являются:

победа в 2002 году в чемпионате Испании для молодых поваров в Сан-Себастьяне;

международная премия за кулинарию с оливковым маслом от Хаэн, учрежденная в 2003 году;

чемпион Испании за молодые ценности также в 2003 году в городе Марбелья;

в 2006 году Жорди Круз был провозглашен чемпионом первой редакции «Повара года» (CCA);

в 2013 году он был удостоен звания шеф-повара l’Avenir 2013 года Международной академией гастрономии (Académie Internationale de la Gastronomie).

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