Жорді Круз: топ-10 фактів про легендарного шеф-кухаря
29.03.2019
Володар чотирьох зірок Мішлен Жорді Круз з’явиться у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали». Спеціально для учасників проекту кулінар проведе майстер-клас та поділиться своїми секретами готування. Як чарівний Жорді Круз завоював авторитет в кулінарному світі? Читайте топ-10 фактів про каталонського шеф-кухаря.
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- Жорді Круз любить визначати свою кулінарію як таку, що «розвивається, заснована на продукті, де є місце для творчості та традицій».
- Одна з його технік — вакуумна кулінарія. Про це шеф-кухар багато писав у своїй першій книжці «Cocina con Lógica» («Кулінарія з логікою»). Жорді почав застосовувати вакуумну кулінарію після навчання в одного з найкращих шеф-кухарів у Франції — Жоржа Пралюса.
- У 14 років чоловік почав працювати в ресторані «Estany Clar», де він отримав свою першу зірку Мішлен в листопаді 2004 року.
- У травні 2011 року ресторан «ABaC», де працював Жорді, інспектори нагородили двома зірками Мішлен.
- У січні 2018 року кулінар отримав третю зірку Мішлен за ресторан «ABaC». Це допомогло посісти перше місце в рейтингу «Gastronomic Guide».
- Жорді Круза в 26 років називали наймолодшим шеф-кухарем в Іспанії, який став володарем зірки Мішлен. Це вкотре підтвердило його висококласну роботу та техніку.
- У 2014 році він з’явився на обкладинці журналу «Men’s Health» після того, як схуд на 9 кг в результаті випробування, запропонованого журналом.
- Варто зазначити, що паралельно з роботою кулінара він пише книжки. Жорді Круз є автором 5 гастрономічних видань:
- «Кулінарія з логікою»
- «Чудові страви на кожен день»
- «Стійкий кухар»
- «Кухня як шеф-кухар»
- «Тапас із рок-н-ролом»
- У 2013 році каталонський шеф-кухар став членом журі телевізійної програми «МастерШеф» в Іспанії.
- Зріст Жорді Круза — 176 см, вага — 72 кг.
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