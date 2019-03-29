Жорді Круз: топ-10 фактів про легендарного шеф-кухаря

Одна з його технік — вакуумна кулінарія. Про це шеф-кухар багато писав у своїй першій книжці «Cocina con Lógica» («Кулінарія з логікою»). Жорді почав застосовувати вакуумну кулінарію після навчання в одного з найкращих шеф-кухарів у Франції — Жоржа Пралюса.