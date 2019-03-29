У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» українські шефи будуть вражені тим, кого побачать за суддівським столом. Спеціально для учасників проекту сам Джорді Круз проведе майстер-клас. У талановитого іспанського кулінара є не тільки чотири зірки Мішлен, а й харизматичність, перед якою не здатна встояти жодна дівчина!

Детальніше дивіться 30 березня у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

На проект приїде іспанський шеф-кухар із чотирма зірками Мішлен – Джорді Круз.

Учасники українського кулінарного шоу познайомляться із талановитим кулінаром і суддею іспанського «МастерШеф».

Кухарі будуть намагатися з усіх сил вразити Джорді Круза і показати свої кулінарні здібності перед таким почесним гостем.

А жіноча половина «МастерШеф. Професіонали» буде майже непомітно фліртувати з харизматичним іспанським шефом.

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Усе це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» з’явиться володар чотирьох зірок Мішлен У 5 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники познайомляться із володарем чотирьох зірок Мішлен Джорді Крузом. Подробиці 5 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

Video: У 5 випуску «МастерШеф. Професіонали» з’явиться володар чотирьох зірок Мішлен У 5 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники познайомляться із володарем чотирьох зірок Мішлен Джорді Крузом. Подробиці 5 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

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