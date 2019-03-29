В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд Мишлен
29.03.2019
В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» украинские шефы будут поражены тем, кого увидят за судейским столом. Специально для участников проекта сам Джорди Круз проведет мастер-класс. У талантливого испанского кулинара есть не только четыре звезды Мишлен, но и обаяние, перед которым не способна устоять ни одна девушка!
Подробнее смотрите 30 марта в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- На проект приедет испанский шеф-повар с четырьмя звездами Мишлен – Джорди Круз.
- Участники украинского кулинарного шоу познакомятся с талантливым кулинаром и судьей испанского «МастерШеф».
- Повара будут стараться изо всех сил впечатлить Джорди Круза и показать свои кулинарные способности перед таким почетным гостем.
- А женская половина «МастерШеф. Профессионалы» будет почти незаметно строить глазки обаятельному испанскому шефу.
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд МишленВ 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники познакомятся с обладателем четырех звезд Мишлен Джорди Крузом. Подробности 5 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале
Video: В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд МишленВ 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники познакомятся с обладателем четырех звезд Мишлен Джорди Крузом. Подробности 5 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале
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