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В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд Мишлен

29.03.2019

В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» украинские шефы будут поражены тем, кого увидят за судейским столом. Специально для участников проекта сам Джорди Круз проведет мастер-класс. У талантливого испанского кулинара есть не только четыре звезды Мишлен, но и обаяние, перед которым не способна устоять ни одна девушка!

джорди круз

Подробнее смотрите 30 марта в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • На проект приедет испанский шеф-повар с четырьмя звездами Мишлен – Джорди Круз.
  • Участники украинского кулинарного шоу познакомятся с талантливым кулинаром и судьей испанского «МастерШеф».
  • Повара будут стараться изо всех сил впечатлить Джорди Круза и показать свои кулинарные способности перед таким почетным гостем.
  • А женская половина «МастерШеф. Профессионалы» будет почти незаметно строить глазки обаятельному испанскому шефу.

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд Мишлен

В 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники познакомятся с обладателем четырех звезд Мишлен Джорди Крузом. Подробности 5 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

Video: В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» появится обладатель четырех звезд Мишлен

В 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники познакомятся с обладателем четырех звезд Мишлен Джорди Крузом. Подробности 5 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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