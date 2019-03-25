Телеканал СТБ объявляет кастинг на 9 сезон кулинарного шоу «МастерШеф»! Если вы мечтаете показать всей Украине свой кулинарный талант, станьте участником нового, 9 сезона проекта!

Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 9 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Приготовьте ваше фирменное блюдо и приходите на кастинг!

Даты кастингов в городах Украины

6 марта:

Одесса , ул. Черноморского Казачества, 23, гостиница «Marenero», с 10:00 до 14:00.

, ул. Черноморского Казачества, 23, гостиница «Marenero», с 10:00 до 14:00. Днепр , ул. Крутогорный спуск, 9, Телетеатр, с 10:00 до 14:00.

, ул. Крутогорный спуск, 9, Телетеатр, с 10:00 до 14:00. Харьков , ул. Садовая, 4, гостиница «Reikartz», с 10:00 до 14:00.

, ул. Садовая, 4, гостиница «Reikartz», с 10:00 до 14:00. Львов, ул. Кривчицкая Дорога, 19, Семейный дом «Покрова», с 10:00 до 14:00.

6 марта и 13 марта:

Киев, ул. Ивана Шевцова, 1, Телеканал СТБ, с 10:00 до 14:00.

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Для участников от 18 лет.

В Киеве обязательна предварительная регистрация по телефону: 067-690-12-89 (с 11:00 до 18:00), звонки по Украине — по тарифам вашего мобильного оператора.

Приходите на кастинг «МастерШеф»-9. Мы ждем вас!

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