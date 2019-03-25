«МастерШеф» 9 сезон: объявлены даты последних кастингов в 2019 году
25.03.2019
Телеканал СТБ объявляет кастинг на 9 сезон кулинарного шоу «МастерШеф»! Если вы мечтаете показать всей Украине свой кулинарный талант, станьте участником нового, 9 сезона проекта!
Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 9 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Приготовьте ваше фирменное блюдо и приходите на кастинг!
Даты кастингов в городах Украины
6 марта:
- Одесса, ул. Черноморского Казачества, 23, гостиница «Marenero», с 10:00 до 14:00.
- Днепр, ул. Крутогорный спуск, 9, Телетеатр, с 10:00 до 14:00.
- Харьков, ул. Садовая, 4, гостиница «Reikartz», с 10:00 до 14:00.
- Львов, ул. Кривчицкая Дорога, 19, Семейный дом «Покрова», с 10:00 до 14:00.
6 марта и 13 марта:
- Киев, ул. Ивана Шевцова, 1, Телеканал СТБ, с 10:00 до 14:00.
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Для участников от 18 лет.
В Киеве обязательна предварительная регистрация по телефону: 067-690-12-89 (с 11:00 до 18:00), звонки по Украине — по тарифам вашего мобильного оператора.
Приходите на кастинг «МастерШеф»-9. Мы ждем вас!
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