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«МастерШеф. Профессионалы»: объявлена дата старта шоу в 2019 году

27.02.2019

Уже скоро на телеканале СТБ стартует проект «МастерШеф. Профессионалы». Судейский состав будет не таким, как мы привыкли. Членами жюри стали: всеми уважаемый Эктор Хименес-Браво, кондитер Елизавета Глинская и шеф-повар Владимир Ярославский. Когда ждать «МастерШеф. Профессионалы» в эфире, читайте в материале.

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Стало известно, когда выйдет в эфир «МастерШеф. Профессионалы». Любимое кулинарное шоу стартует совсем скоро — 2 марта. Зрителей ждут не только обновленные конкурсы и задания, но и новые участники — профессиональные повара. На ваших глазах лучшие шефы страны будут творить настоящее кулинарное искусство.

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Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы» на СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: объявлена дата старта шоу в 2019 году

Когда старт Мастер Шеф. Профессионалы в Украине? Объявлена дата старта Мастер Шеф. Профессионалы

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