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«МастерШеф»-9 сезон: оголошені дати останніх кастингів у 2019 році

30.03.2019

Телеканал СТБ оголошує кастинг на 9 сезон кулінарного шоу «МастерШеф»! Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником нового, 9 сезону проекту!

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Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 9 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Приготуйте вашу фірмову страву та приходьте на кастинг!

Дати кастингів у містах України

6 квітня:

  • Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23, готель «Marenero», з 10:00 до 14:00.
  • Дніпро, вул. Крутогорний спуск, 9, Телетеатр, з 10:00 до 14:00.
  • Харків, вул. Садова, 4, готель «Reikartz», з 10:00 до 14:00.
  • Львів, вул. Кривчицька Дорога, 19, Родинний двір  «Покрова», з 10:00 до 14:00.

6 квітня та 13 квітня:

  • Київ, вул. Івана Шевцова, 1,Телеканал СТБ, з 10:00 до 14:00.

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Для учасників від 18 років.

У Києві обов’язкова попередня реєстрація за телефоном: 067-690-12-89 (з 11:00 до 18:00), дзвінки по Україні — за тарифами вашого мобільного оператора.

Приходьте на кастинг «МастерШеф»-9. Ми чекаємо на вас!

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