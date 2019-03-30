«МастерШеф»-9 сезон: оголошені дати останніх кастингів у 2019 році
30.03.2019
Телеканал СТБ оголошує кастинг на 9 сезон кулінарного шоу «МастерШеф»! Якщо ви мрієте показати всій Україні свій кулінарний талант, станьте учасником нового, 9 сезону проекту!
Телеканал СТБ дарує вам унікальну можливість стати учасником 9 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Приготуйте вашу фірмову страву та приходьте на кастинг!
Дати кастингів у містах України
6 квітня:
- Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23, готель «Marenero», з 10:00 до 14:00.
- Дніпро, вул. Крутогорний спуск, 9, Телетеатр, з 10:00 до 14:00.
- Харків, вул. Садова, 4, готель «Reikartz», з 10:00 до 14:00.
- Львів, вул. Кривчицька Дорога, 19, Родинний двір «Покрова», з 10:00 до 14:00.
6 квітня та 13 квітня:
- Київ, вул. Івана Шевцова, 1,Телеканал СТБ, з 10:00 до 14:00.
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Для учасників від 18 років.
У Києві обов’язкова попередня реєстрація за телефоном: 067-690-12-89 (з 11:00 до 18:00), дзвінки по Україні — за тарифами вашого мобільного оператора.
Приходьте на кастинг «МастерШеф»-9. Ми чекаємо на вас!
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