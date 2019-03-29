Жорди Круз: топ-10 фактов о легендарном шеф-поваре

Одна из его техник — вакуумная кулинария. Об этом шеф-повар много писал в своей первой книге «Cocina con Lógica» («Кулинария с логикой»). Жорди применяет вакуумную кулинарию после обучения у одного из лучших шеф-поваров во Франции — Жоржа Пралюса.