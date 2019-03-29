Жорди Круз: топ-10 фактов о легендарном шеф-поваре
29.03.2019
Обладатель четырех звезд Мишлен Жорди Круз появится в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы». Специально для участников проекта кулинар проведет мастер-класс и поделится своими секретами готовки. Как обаятельный Жорди Круз завоевал авторитет в кулинарном мире? Читайте топ-10 фактов о каталонском шеф-поваре.
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- Жорди Круз любит определять свою кулинарию как «развивающуюся, основанную на продукте, где есть место для творчества и традиций».
- Одна из его техник — вакуумная кулинария. Об этом шеф-повар много писал в своей первой книге «Cocina con Lógica» («Кулинария с логикой»). Жорди применяет вакуумную кулинарию после обучения у одного из лучших шеф-поваров во Франции — Жоржа Пралюса.
- В 14 лет мужчина начал работать в ресторане «Estany Clar», где он получил свою первую звезду Мишлен в ноябре 2004 года.
- В мае 2011 ресторан «ABaC», где работал Жорди, инспекторы наградили двумя звездами Мишлен.
- В январе 2018 года кулинар получил третью звезду Мишлен за ресторан «ABaC». Это помогло занять первое место в рейтинге «Gastronomic Guide».
- Жорди Круз в 26 лет называли самым молодым шеф-поваром в Испании, который стал обладателем звезды Мишлен. Это в очередной раз подтвердило его высококлассную работу и технику.
- В 2014 году он появился на обложке журнала «Men’s Health» после того, как похудел на 9 кг в результате испытания, предложенного журналом.
- Стоит отметить, что параллельно с работой кулинара он пишет книги. Жорди Круз является автором 5 гастрономических изданий:
- «Кулинария с логикой»
- «Великолепные блюда на каждый день»
- «Стойкий повар»
- «Кухня в качестве шеф-повара»
- «Тапас с рок-н-роллом»
- В 2013 году каталонский шеф-повар стал членом жюри телевизионной программы «МастерШеф» в Испании.
- Рост Жорди Круза — 176 см, вес — 72 кг.
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