В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» к проекту присоединился талантливый испанский шеф-повар Жорди Круз Мас. Впервые в эфире СТБ кулинар с четырьмя звездами Мишлен устроил на шоу мастер-класс. Жорди Круз приготовил блюда испанской кухни, а участники «МастерШеф. Профессионалы» пытались воспроизвести то, что увидели. Редакция сайта STB.UA познакомилась с шефом и спросила о его личном профессиональном пути. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с Жорди Крузом.

Жорди, с чего началось ваше увлечение кулинарией?

Мне было восемь, и я впервые приготовил блюдо для своей мамы, она тогда болела. Это была рыба с овощами. Мама мне сказала: «Ты станешь поваром». Сначала я не обратил внимания на ее слова, однако стал чаще готовить, кулинария начала захватывать меня все больше, и со временем я решил посвятить ей всю свою жизнь.

Что вас привело на «МастерШеф» в Украине?

Ну, в первую очередь, я здесь, потому что мне очень нравится формат «МастерШеф». Я люблю популяризировать кулинарное искусство и, конечно, меня интересуют путешествия в другие страны, знакомство с тамошней культурой, что, безусловно, обогащает и расширяет мой кругозор как повара.

А что вам больше всего нравится в проекте «МастерШеф»?

Каждый вечер в ресторане я готовлю блюда для 50 клиентов, а «МастерШеф» позволяет достучаться до большего количества человеческих сердец, рассказать им о кулинарии, полезной пище, а также предлагает достаточно интересное шоу. Мы делаем доброе дело ответственно и добросовестно. И для меня как для повара это прекрасно, когда есть возможность говорить о кулинарии, делиться опытом, менять жизнь людей к лучшему…

Почему, по вашему мнению, этот проект подходит профессионалам?

Прежде всего это отличная мотивация. Я думаю, любому повару, не шефу, а именно рядовому повару, который работает в ресторане, хотелось бы попробовать свои силы в «МастерШеф», посоревноваться в мастерстве с коллегами по цеху и т. п… Это очень мотивирует. Как результат, имеем повышение профессионального уровня и более требовательный подход к своей работе.

Какой ваш любимый продукт?

Единственный продукт, который используется абсолютно во всех рецептах, – это соль. А в испанской кухне, конечно же, – оливковое масло. Это незаменимый компонент многих блюд, без которого трудно представить приготовления пищи. Maestro de Oliva – лучший производитель масла.

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Каким проектом вы лично больше всего гордитесь?

Знаете, это так же, как спросить «Какое ваше коронное блюдо?». Я убежден, что каждое блюдо – особенное, имеет свою уникальность, свой изысканный стиль и вкус. «МастерШеф», несомненно, очень крутой и важный проект, где каждый повар имеет шанс расти профессионально и как личность. Также три звезды Мишлен ресторана «AbaC»* – как награда нашей кропотливой и упорной работы. Однако, я считаю, что каждый проект одинаково важен, требует усилий, времени и серьезного отношения.

*«AbaC» – ресторан на территории одноименного пятизвездочного отеля. В 2011 году был признан лучшим рестораном Барселоны. Жорди Круз – шеф-повар этого заведения.

Кто из мира кулинарии вас больше всего вдохновляет?

Все! Я думаю, что будет ошибкой назвать имя только одного шефа. У каждого есть чему поучиться. В частности, это Ферран Адриа и Жоан Рока – повара из ресторанов моего района. У всех можно что-то позаимствовать. Эти люди вдохновляют на поиск новых необычных цветов для создания интересных кулинарных полотен, то есть блюд.

Что для вас значит иметь звезду Мишлен? По вашему мнению, каждый повар должен стремиться получить ее?

Да, ведь, как ни крути, это – награда за качество. А это очень важно. Но не стоит забывать, что звезды – это оценка упорного труда, результат качественной работы. Когда у тебя три звезды Мишлен – это значит, что ты все делаешь правильно. А качественная работа, как известно, приносит удовольствие. Поэтому да, звезды имеют значение. Но не надо задирать нос, нужно четко понимать свою цель, прислушиваться к своему сердцу, чтобы и дальше продолжать творить новые шедевры. Вот я закрутил! Какие слова! Как красноречиво (смеется. – Прим. ред.)!

Какое ваше любимое блюдо?

Одним из первых блюд, которое я научился готовить, была паста Болоньезе. Это произошло, когда мне было 10 лет. Я бросил на сковородку мясо, сверху вылил томатную пасту – и мое блюдо получилось совершенно сырым. Затем мама научила меня готовить пасту. Готовить – это лишь нюанс. Гораздо важнее знать и понимать химические процессы, происходящие с продуктами, чтобы рецепт действительно сработал. И я понял это, когда мне было 10 лет, конечно, испортив сначала немало продуктов. В общем, я – поклонник пасты. Я – каталонец, и паста нашему народу приходится по душе.

Почему вы так часто вспоминаете оливковое масло? Вы считаете, что оно действительно такое полезное, как о нем говорят?

Причин много. Прежде всего потому, что оливковое масло – это наша национальная гордость, продукт номер один в Испании, используется не только в традиционных рецептах, но и в современной и авангардной кулинарии. Это ключевой продукт, и речь идет не только о его вкусовых качествах, но и о трансформационных свойствах при жарке, так же, как и в случае, когда с охлажденного масла делается эмульсия для соусов. Также масло прекрасно подходит для консервирования, имеет превосходные антиоксидантные показатели, полезные для организма. В разных частях Испании выращиваются различные сорта оливок, соответственно, существует много разновидностей масла. И когда ты уже привыкаешь к определенному виду масла, трудно найти заменитель твоему любимому продукту.

А по сравнению с другими видами масла?

Дело в том, что у него нет аналогов, которые имели бы соответствующий яркий насыщенный вкус, природный вкус масла. Другие жиры прекрасно выполняют свою основную функцию, то есть их можно использовать для жарки, консервирования. Но именно в оливковом масле сочетаются все лучшие характеристики и даже больше. Единственный жир, с которым я мог бы сравнить оливковое масло, – жир «хамона».

Материал подготовила Анна Яровая

Перевод с испанского Романа Стойко

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