Краще кулінарне шоу країни продовжує дивувати! На «МастерШеф. Професіонали» приїхав Жорді Круз – володар чотирьох зірок Мішлен, суддя «МастерШеф» в Іспанії, а також власник ресторанів. Читайте в матеріалі, як пройшов майстер-клас від талановитого іспанського шеф-кухаря.

У 5 випуску учасники отримали неймовірний сюрприз! Для них провів майстер-клас сам Жорді Круз – володар чотирьох зірок Мішлен. Шефи повинні були уважно стежити за гостем з Іспанії і потім повторити точні копії трьох різних страв. Звичайно, всі намагалися вловити кожен витончений рух Жорді, який, немов танцював, торкаючись до інгредієнтів. Але найкращою стала тільки одна команда – Фіолетових. Чорні фартухи наділи на себе Юля Ангелова та Паша Серветник.

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Другий конкурс був на тему шкільних обідів. Кухарі повинні були нагодувати корисною і смачною їжею 29 школярів. На розробку меню була ціла ніч. У цьому завданні було два ключових моменти – обмежений бюджет і ніяких гамбургерів і картоплі фрі. Перемогла команда Червоних. Чорні фартухи дісталися Аліку Мкртчяну і Саші Абрамову.

Завданням битви чорних була майже ювелірна робота з продуктами. Шефи повинні були приготувати зменшені копії будь-яких класичних страв на вибір. Кожен учасник вибрав свій унікальний підхід і намагався вразити суддів.

Як учасники «МастерШеф. Професіонали» дивували Жорді Круза, дивіться у 5 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту Мастер Шеф Професіонали випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту. Детальніше про випуск 5 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту Мастер Шеф Професіонали випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту. Детальніше про випуск 5 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту Мастер Шеф Професіонали випуск 5: шеф із чотирма зірками Мішлен став гостем проекту. Детальніше про випуск 5 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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