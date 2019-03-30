Лучшее кулинарное шоу страны продолжает удивлять! На «МастерШеф. Профессионалы» приехал Жорди Круз – обладатель четырех звезд Мишлен, судья «МастерШеф» в Испании, а также владелец ресторанов. Читайте в материале, как прошел мастер-класс от талантливого испанского шеф-повара.

В 5 выпуске участники получили невероятный сюрприз! Для них провел мастер-класс сам Жорди Круз – обладатель четырех звезд Мишлен. Шефы должны были внимательно следить за гостем из Испании и потом повторить точные копии трех разных блюд. Конечно, все старались уловить каждое изящное движение Жорди, который, словно танцевал, прикасаясь к ингредиентам. Но лучшей стала только одна команда – Фиолетовых. Черные фартуки надели на себя Юля Ангелова и Паша Серветник.

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Второй конкурс был на тему школьных обедов. Повара должны были накормить полезной и вкусной едой 29 школьников. На разработку меню была целая ночь. В этом задании было два ключевых момента – ограниченный бюджет и никаких гамбургеров и картошки фри. Победила команда Красных. Черные фартуки достались Алику Мкртчяну и Саше Абрамову.

Заданием битвы черных была почти ювелирная работа с продуктами. Шефы должны были приготовить уменьшенные копии любых классических блюд на выбор. Каждый участник выбрал свой уникальный подход и постарался впечатлить судей.

Как участники «МастерШеф. Профессионалы» удивляли Жорди Круза, смотрите в 5 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта Мастер Шеф Профессионалы выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта. Подробнее о выпуске 5 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта Мастер Шеф Профессионалы выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта. Подробнее о выпуске 5 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта Мастер Шеф Профессионалы выпуск 5: шеф с четырьмя звездами Мишлен стал гостем проекта. Подробнее о выпуске 5 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

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