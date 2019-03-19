Ведучий кулінарного тревел-шоу «Страва честі» Юрій Ковриженко вже втретє представить Україну на World Gourmet Summit 2019, а також дасть вечерю української кухні за особистої підтримки посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Дмитра Сеника. Читайте докладніше.

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З 20 по 27 квітня в Сінгапурі пройде щорічний кулінарний фестиваль World Gourmet Summit, на якому зберуться найкращі шеф-кухарі світу, аби продемонструвати свої кулінарні таланти у високій кухні.

Шеф-ментором української команди втретє стане талановитий шеф-кухар, експериментатор з яскравою індивідуальністю — Юрій Ковриженко. Чоловік регулярно представляє нашу країну на міжнародних конгресах, а також є послом української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ. Також в команді будуть суперфіналіст «МастерШеф»-2 і співзасновник «Асоціації шеф-кухарів Півдня України» Михайло Сосновських та учасник «Найкращий молодий шеф-кухар світу S.Pellegrino 2016» та викладач «Асоціації шеф-кухарів Півдня України» — Володимир Сосновських.

А вже з 28 квітня по 3 травня Юрій даватиме вечері української кухні в колаборації посольства України в Сінгапурі, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club і за особистої підтримки посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Дмитра Сеника.

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Дивіться щонеділі о 9:00 на телеканалі СТБ кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі» з харизматичним ведучим Юрієм Ковриженком.

Video: Юрій Ковриженко представить Україну на World Gourmet Summit Ведучий кулінарного тревел-шоу Страва честі Юрій Ковриженко представить Україну на World Gourmet Summit 2019, а також дасть вечерю української кухні за особистої підтримки посла України в Сінгапурі, Брунеї та Нової Зеландії Дмитра Сеника. Читайте докладніше

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