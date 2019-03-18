У третьому випуску «МастерШеф. Професіонали» кухарі повинні були приготувати шедевр із відходів. Щоб показати, що це можливо, Володимир Ярославський особисто встав за поверхню і виконав завдання. Редакція сайту STB.UA попросила іменитого кухаря розповісти про тренд «безвідходна кухня» (no waste cooking).

Суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський розповів про модне кулінарне віяння – безвідходна кухня – і те, які незвичні продукти можна готувати:

«У нашому розумінні все, що ми викидаємо – погане. Насправді, залишки після чищення картоплі, моркви або капусти – не погані. Теж саме і зі скоринкою пармезану, частин тварин, які ми відрізаємо. Все це – хороші продукти, які починають псуватися у смітнику. Все, що можна використовувати, ми, кухарі, готуємо. Все, що не можна використовувати, додаємо кудись. Усі очистки можна додавати в бульйони, наприклад. Я особисто готував чіпси з очисток топінамбура (земляної груші). Це дуже смачно.

У деяких ресторанах готують шкіру лосося, голову щуки і соус із ока тунця. Звучить це страшно, звичайно, просто тому що незвично. Але ми ж їмо копитця, варимо з них холодець. Це вже звично для нас. Але насправді, майстерність кухаря у тому, щоб приготувати абсолютно все, витягнути смак із кожного шматочка. Так ми оберігаємо планету від відходів».

Кухар також пояснив, що з харчових відходів у компості можна приготувати екологічно чисте добриво:

«Взагалі тренд безвідходної кухні з’явився вже давненько, просто набирає настільки великої популярності тільки зараз. І це віяння у кулінарії створено привчити нас готувати все. Навіть кістки, які вже не можна їсти, можна використовувати як добриво. Є кухарі, які ферментують у компостній машині і кидають туди тільки чисті залишки. Ці кухарі працюють без рукавичок і без пластикових ящиків. І в цій компостній машині найчистіші відходи ферментують, можна сказати, квасять, як квашену капусту. По суті, в смітті можна квасити моркву. Це сміття настільки чисте, що не просто пропадає і гниє, а ферментується».

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За словами Ярославського, в Україні ще не готові до цього тренду. Чого варті одні назви «модних» страв:

«Ви побачили по учасниках «МастерШеф. Професіонали», що далеко не всі зрозуміли, як цей тренд можна використовувати. Нам ще незвично використовувати всі частини продуктів. Хоча це начебто достатньо зрозуміло: кишку ми ж усю використовуємо. Просто поки важко до кінця прийти до того, щоб цінувати навколишнє середовище. Ось ці всі рукавички і шапочки, які кухарям потрібно носити, – теж забруднюють планету. Звичайно, на дуже великих підприємствах без рукавичок і шапочок не обійтися. Але маленькі ресторанчики, можливо, повинні готувати без них, чистими руками, просто ретельно їх мити органічним миючим засобом. Це важливо, щоб максимально вберегти навколишнє середовище».

Володимир вважає, що суддям так і не вдалося показати учасникам «МастерШеф. Професіонали» всі можливості, які дає безвідходна кухня. Щоб кухарі навчилися готувати з відходів, зміни потрібно починати з освіти:

«Я думаю, ні, ще треба вчити всіх. Це, звичайно, був виклик – кинути їх у такі умови. Просто треба, щоб люди до цього були готові, треба ще вчити і розвивати, пояснювати, що це за тренд і як він працює. Ми ще не звикли все використовувати, не звикли до назв страв безвідходної кухні. Необхідна освіта кухарів, щоб вони вміли готувати і розуміли, що і як можна використовувати. Уміння користуватися своїми знаннями – це майстерність. В кулінарів потрібно вкласти знання, вміння і креативність».

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