У третьому випуску перший учасник залишив «МастерШеф. Професіонали». А конкурси остаточно переконали шефів, що легко не буде! Так, під час найскладнішого випробування – битви чорних – шефи готували з харчових відходів.

Перший конкурс – естафета. Два капітани вийшли в окрему кімнату з Ектором Хіменесом-Браво й отримали по стопці анкет. Саша Маслов і Паша Серветник повинні були набрати свої команди наосліп, керуючись відповідями шефів в опитуванні. Завдання кожної команди – приготувати страву за сім етапів. Коли один кухар закінчує свій процес, передає естафету іншому. Саша Маслов як капітан команди, що програла, надів чорні фартухи на себе та Пашу Ключника.

У другий день шефи повинні були обслужити весілля. Наречений і наречена захотіли не тільки смачні страви, а й тамаду з барменом. Учасники одноголосно вирішили, що розважати гостей буде Алік Мкртчян, а за бар стануть Шева Дімарик і Юля Ангелова. Перемогла команда синіх, а чорні фартухи дісталися Каті Пєсковій, Юлі Ангеловій та Юлі Проході.

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Завдання першої битви чорних, м’яко кажучи, вразило шефів. Вони повинні були приготувати кулінарний шедевр із харчових відходів. Журі пояснило це тим, що безвідходне виробництво (англ. No waste cooking) – світовий тренд у кулінарії. І щоб показати учасникам, що виконати завдання можливо, судді зробили виняток з правил кухні «МастерШеф. Професіонали». Уперше в історії проекту на битві чорних готував суддя. Володимир Ярославський став за поверхню і приготував конкурсну страву в таких же умовах, як учасники.

Один кулінар не зміг показати вищий клас із наданих продуктів і назавжди покинув проект. Хто це був, дивіться у 3 випуску «МастерШеф. Професіонали».

Video: «МастерШеф. Професіонали»: шефи приготують кулінарні шедеври з відходів у 3 випуску Мастер Шеф Професіонали випуск 3: Шеф-кухарі приготують кулінарний шедевр з відходів. Детальніше про випуск 3 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: шефи приготують кулінарні шедеври з відходів у 3 випуску Мастер Шеф Професіонали випуск 3: Шеф-кухарі приготують кулінарний шедевр з відходів. Детальніше про випуск 3 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали»: шефи приготують кулінарні шедеври з відходів у 3 випуску Мастер Шеф Професіонали випуск 3: Шеф-кухарі приготують кулінарний шедевр з відходів. Детальніше про випуск 3 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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