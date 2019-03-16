В третьем выпуске первый участник покинул «МастерШеф. Профессионалы». А конкурсы окончательно убедили шефов, что легко не будет! Так, во время самого сложного испытания — битвы черных — шефы готовили из пищевых отходов.

Первый конкурс – эстафета. Два капитана вышли в отдельную комнату с Эктором Хименесом-Браво и получили по стопке анкет. Саша Маслов и Паша Серветник должны были набрать свои команды вслепую, руководствуясь ответами шефов в опроснике. Задача каждой команды — приготовить блюдо за семь этапов. Когда один повар заканчивает свой процесс, передает эстафету другому. Саша Маслов как капитан проигравшей команды надел черные фартуки на себя и Пашу Ключника.

Во второй день шефы должны были обслужить свадьбу. Жених и невеста захотели не только вкусные блюда, но и тамаду с барменом. Участники единогласно решили, что развлекать гостей будет Алик Мкртчян, а за бар встанут Шева Димарик и Юля Ангелова. Победила команда синих, а черные фартуки достались Кате Песковой, Юле Ангеловой и Юле Проходе.

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Задание первой битвы черных, мягко говоря, поразило шефов. Они должны были приготовить кулинарный шедевр из пищевых отходов. Жюри объяснило это тем, что безотходное производство (англ. No waste cooking) – мировой тренд в кулинарии. И чтобы показать участникам, что выполнить задание возможно, судьи сделали исключение из правил кухни «МастерШеф. Профессионалы». Впервые в истории проекта на битве черных готовил судья. Владимир Ярославский встал за поверхность и приготовил конкурсное блюдо в таких же условиях, как участники.

Один кулинар не смог показать высший класс из предоставленных продуктов и навсегда покинул проект. Кто это был, смотрите в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы».

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: шефы приготовят кулинарные шедевры из отходов в 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы выпуск 3: Шеф-повара приготовят кулинарный шедевр из отходов. Подробнее о выпуске 3 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: шефы приготовят кулинарные шедевры из отходов в 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы выпуск 3: Шеф-повара приготовят кулинарный шедевр из отходов. Подробнее о выпуске 3 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: шефы приготовят кулинарные шедевры из отходов в 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы выпуск 3: Шеф-повара приготовят кулинарный шедевр из отходов. Подробнее о выпуске 3 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

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