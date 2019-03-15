Уже в эту субботу первый участник покинет проект! На «МастерШеф. Профессионалы» останется только 14 поваров. Лучших кулинаров страны ждет неординарное задание – приготовить шедевр из отходов. Справятся ли шефы с этой задачей, узнаем 16 марта.

Подробнее смотрите в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

Самых лучших профессиональных поваров Украины заставят готовить из пищевых отходов.

Судьи постараются доказать участникам, что шедевр можно сделать из чего угодно, если ты настоящий мастер своего дела!

Сначала шефы будут в шоке, но потом с ловкостью возьмутся за дело.

В 3 выпуске кулинары будут готовить для свадьбы. Вторая задача – развлекать жениха, невесту и их гостей.

Катя Пескова и Катя Яблонская будут спорить на кухне. Чем же закончится батл кондитеров?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 3: повара будут готовить из отходов В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы повара будут готовить из отходов. Подробности 3 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 3: повара будут готовить из отходов В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы повара будут готовить из отходов. Подробности 3 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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