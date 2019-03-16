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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 3 выпуске от 16.03.2019

16.03.2019

В 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то потерял шанс бороться за титул лучшего повара. Это первый участник, который покинул проект. Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.

кто покинул

В 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул Саша Маслов.

На кастинге у Саши так горели глаза, когда он говорил о кулинарии, что судьи сами зарядились этими эмоциями! Он действительно живет тем, что делает, и владеет заведением, где работает почти круглосуточно. Саша хорошо сработался со всеми участниками и показал, что достоин быть на проекте.

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Однако на битве черных он не смог приготовить блюдо, которое бы впечатлило судей. Саша Маслов покинул «МастерШеф. Профессионалы» первым. Но, конечно, нет предела совершенству и желание учиться и развиваться обязательно приведет к успеху.

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