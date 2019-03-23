В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» еще один участник попрощался с проектом навсегда. Теперь осталось 13 шефов и столько же претендентов на миллион гривен! Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.

В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул Артем Кинаш.

Артем – кондитер и делает десерты на заказ. И даже обучался в академии Эктора Хименеса-Браво. На кастинге он впечатлил судей и получил шанс. Но на битве черных стало ясно, что Артему еще есть, к чему стремиться.

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Попасть в число 15-ти лучших поваров Украины – большое достижение! Поэтому Артем может с гордостью продолжать свой путь вне проекта и становиться все лучше и лучше в любимой сфере.

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