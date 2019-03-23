У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали» ще один учасник попрощався з проектом назавжди. Тепер залишилося 13 шефів і стільки ж претендентів на мільйон гривень! Хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.

У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишив Артем Кінаш.

Артем – кондитер і робить десерти на замовлення. І навіть навчався в академії Ектора Хіменеса-Браво. На кастингу він вразив суддів і отримав шанс. Але на битві чорних стало ясно, що Артему ще є, до чого прагнути.

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Потрапити в число 15-ти кращих кухарів України – велике досягнення! Тому Артем може з гордістю продовжувати свій шлях поза проектом і ставати все краще і краще в улюбленій сфері.

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