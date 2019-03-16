У 3 випуск «МастерШеф. Професіонали» хтось втратив шанс боротися за титул найкращого кухаря. Це перший учасник, який залишив проект. Хто пішов з «МастерШеф. Професіонали» – читайте в матеріалі.

У 3 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишив Саша Маслов.

На кастингу у Саші так горіли очі, коли він говорив про кулінарію, що судді самі зарядилися цими емоціями! Він дійсно живе тим, що робить, і володіє закладом, де працює майже цілодобово. Саша добре спрацювався з усіма учасниками і показав, що гідний бути на проекті.

Більше на тему: Фотодобірка: костюми Ектора Хіменеса-Браво

Однак на битві чорних він не зміг приготувати страву, яка б вразила суддів. Саша Маслов покинув «МастерШеф. Професіонали» першим. Але, звичайно, немає межі досконалості і бажання вчитися і розвиватися обов’язково приведе до успіху.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ