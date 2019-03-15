Уже цієї суботи перший учасник піде з проекту! На «МастерШеф. Професіонали» залишиться тільки 14 кухарів. Найкращих кулінарів країни чекає неординарне завдання – приготувати шедевр із відходів. Чи впораються шефи з цим завданням, дізнаємося 16 березня.

Детальніше дивіться у 3 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

Найкращих професійних кухарів України змусять готувати з харчових відходів.

Судді намагатимуться довести учасникам, що шедевр можна зробити з чого завгодно, якщо ти справжній майстер своєї справи!

Спочатку шефи будуть в шоці, але потім зі спритністю візьмуться за справу.

У 3 випуску кулінари готуватимуть для весілля. Друге завдання – розважати нареченого, наречену та їхніх гостей.

Катя Пєскова і Катя Яблонська сперечатимуться на кухні. Чим же закінчиться батл кондитерів?

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Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 3: кухарі готуватимуть з відходів У 3 випуску Мастер Шеф Професіонали кухарі готуватимуть з відходів. Подробиці 3 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 3: кухарі готуватимуть з відходів У 3 випуску Мастер Шеф Професіонали кухарі готуватимуть з відходів. Подробиці 3 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

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