Подарунок на день народження дружини варто підбирати ретельно, аби здивувати свою другу половинку. Якщо ви ще не встигли підготувати свято коханій — варто поквапитися. Що ж саме можна піднести у вигляді презента на день народження дружині, розповів ведучий романтичного реаліті «Холостяк» — Григорій Решетник.

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Ідеї подарунків на день народження можуть бути різними, головне — яскрава фантазія та щирість. Звісно, найкращим подарунком для коханої буде те, що відповідає її смакам.

Фотосесія

Чудовим подарунком на день народження стане цікава фотосесія. Також це гарна можливість зібрати разом близьких людей та зберегти на знімках щасливі моменти вашого життя. Професійні фотографи допоможуть втілити неймовірні ідеї у реальність, підібравши красиві образи. Після фотосесії можна замовити альбом з кращими кадрами. Такі подарунки для жінок особливо приємні, адже вони дозволяють зануритись у хвилю спогадів.

SPA-процедура з шоколадом

Особливим подарунком на день народження стане солодке блаженство — SPA з шоколадом. Придбайте для дружини сертифікат на цю процедуру і вона зможе цілих дві години насолоджуватися приємним масажем. Після шоколадного SPA кохана буде у захваті!

Прогулянка на конях

Якщо дружина обожнює тварин, подаруйте їй на день народження прогулянку на конях. Верхова їзда — це чудовий спосіб провести час на свіжому повітрі. Катання на конях розвиває координацію та зміцнює здоров’я. Звісно, ваша дружина вирушить на прогулянку разом із інструктором, який стежитиме за поведінкою благородних тварин.

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Іменний чохол для телефону

Подарувати на день народження іменний чохол — практично безпрограшний варіант. Всі жінки люблять красиві, а головне — особливі речі. Такі індивідуальні презенти коштують недорого і точно сподобаються коханій.

Косметика

Ви чудово обізнані у смаках дружини? Тоді гарною ідеєю подарунку на день народження стане косметика. Це водночас і практичний, і приємний презент, який потішить кохану. Якщо ви не знаєте, яку саме косметику потрібно обирати, — купуйте косметичні набори. Зазвичай в них зібрані базові засоби для догляду.

Гаманець

Гаманець — ідеальна ідея для подарунку на день народження. Це завжди практично та універсально. Саме на оригінальності варто зробити акцент, аби не розчарувати кохану. Завжди даруйте гаманець разом із грошима. Покладіть паперову купюру, щоб уникнути безгрошів’я.

Майстер-клас

Вдосконалити свою майстерність улюбленої справи прагне кожна дівчина. Якщо у вашої дружини є особливі захоплення, подаруйте їй майстер-клас. Це можуть бути курси з макіяжу або кулінарії.

Парні подарунки для закоханих

Це можуть бути недорогі, але особливі речі. Ідея таких подарунків передбачає, що у вас з дружиною буде щось однакове. Підберіть футболки, чашки у вигляді сердець чи колони, які назавжди об’єднуватимуть ваші серця.

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Спідня білизна

Жінкам важливо відчувати власну красу щодня, щоб допомогти їм у цьому — подаруйте комплект красивої білизни. Такий презент на день народження варто дарувати у інтимній обстановці.

Політ на повітряній кулі

Ваша кохана любить екстрим? Подарунок на день народження у вигляді польоту на повітряній кулі їй неабияк сподобається! Після неймовірного польоту дружина отримає почесну грамоту та сертифікат аеронавта, яким зможе хвалитися серед подруг. На повітряну кулю варто взяти фотоапарат, щоб зафіксувати щасливі миті.

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник завжди знає, що подарувати дружині на день народження:

«Головна ціль — порадувати та зробити коханою щасливою. А найкраще дізнатися за допомогою натяків, чого насправді хоче жінка. Чоловікам потрібно звертати увагу на приховані бажання та фіксувати натяки других половинок».

Григорій рекомендує відходити від банальщини та не дарувати м’яких іграшок. Адже кожна дівчина хоче бути дорослою та самостійною, тому варто виключити такі подарунки зі свого списку.

«У жіночому гардеробі не буває багато речей. Тому варто дарувати ювелірні прикраси, парфуми, красивий годинник, сумки та все, що пов’язане з красою дівчини. І робити презенти не тільки на день народження, а спонтанно дивувати кохану», — ділиться ведучий.

Не забувайте: найкращий подарунок на день народження — тепле ставлення, ніжні слова та ваша опіка!

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