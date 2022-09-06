Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

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Что подарить жене на день рождения: топ-10 оригинальных идей от Григория Решетника

06.09.2022

Подарок на день рождения жены стоит подбирать тщательно, чтобы удивить свою вторую половинку. Если вы еще не успели подготовить праздник любимой — стоит поторопиться. Что же можно преподнести в виде презента на день рождения жене, рассказал ведущий романтического реалити «Холостяк»Григорий Решетник.

подарок жене

 

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Идеи подарков на день рождения могут быть разными, главное — яркая фантазия и искренность. Конечно, лучшим подарком для любимой является то, что соответствует ее вкусам.

Фотосессия

подарок жене

Замечательным подарком на день рождения станет интересная фотосессия. Также это хорошая возможность собрать вместе близких людей и сохранить на снимках счастливые моменты вашей жизни. Профессиональные фотографы помогут воплотить невероятные идеи в реальность, подобрав красивые образы. После фотосессии можно сделать альбом с лучшими кадрами. Такие подарки для женщин особенно приятные, ведь они позволяют погрузиться в волну воспоминаний.

SPA-процедура с шоколадом

подарок жене

Особым подарком на день рождения станет сладкое блаженство — SPA с шоколадом. Приобретите для жены сертификат на эту процедуру и она сможет целых два часа наслаждаться приятным массажем. После шоколадного SPA любимая будет в восторге!

Прогулка на лошадях

подарок жене

Если жена обожает животных, подарите ей на день рождения прогулку на лошадях. Верховая езда — отличный способ провести время на свежем воздухе. Катание на лошадях развивает координацию и укрепляет здоровье. Конечно, ваша жена отправится на прогулку вместе с инструктором, который будет следить за поведением благородных животных.

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Именной чехол для телефона

подарок жене

Подарить на день рождения именной чехол — практически беспроигрышный вариант. Все женщины любят красивые, а главное — особые вещи. Такие индивидуальные презенты стоят недорого и точно понравятся любимой.

Косметика

подарок жене

Вы прекрасно знаете предпочтения жены? Тогда хорошей идеей подарка на день рождения станет косметика. Это одновременно и практичный, и приятный презент, который порадует любимую. Если вы не знаете, какую именно косметику нужно выбирать, — покупайте косметические наборы. Обычно в них собраны базовые средства для ухода.

Кошелек

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Кошелек — идеальная идея для подарка на день рождения. Это всегда практично и универсально. Именно на оригинальности стоит сделать акцент, чтобы не разочаровать любимую. Всегда дарите кошелек вместе с деньгами. Положите бумажную купюру, чтобы избежать безденежья.

Мастер-класс

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Усовершенствовать свое мастерство любимого дела стремится каждая девушка. Если у вашей жены есть особые увлечения, подарите ей мастер-класс. Это могут быть курсы по макияжу или кулинарии.

Парные подарки для влюбленных

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Это могут быть недорогие, но особые вещи. Идея таких подарков предусматривает, что у вас с женой будет что-то одинаковое. Подберите футболки, чашки в виде сердец или кулоны, которые навсегда объединять ваши сердца.

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Нижнее белье

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Женщинам важно чувствовать собственную красоту каждый день, чтобы помочь им в этом — подарите комплект красивого белья. Такой презент на день рождения стоит дарить в интимной обстановке.

Полет на воздушном шаре

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Ваша любимая любит экстрим? Подарок на день рождения в виде полета на воздушном шаре ей очень понравится! После невероятного полета жена получит почетную грамоту и сертификат аэронавта, которым сможет хвастаться среди подруг. На воздушный шар стоит взять фотоаппарат, чтобы запечатлеть счастливые мгновения.

Что подарить на день рождения жене: топ-10 идей

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник всегда знает, что подарить жене на день рождения:

«Главная цель — порадовать и сделать любимой счастливой. А лучше узнать с помощью намеков, чего на самом деле хочет женщина. Мужчинам нужно обращать внимание на скрытые желания и фиксировать намеки вторых половинок».

Григорий рекомендует отходить от банальщины и не даровать мягких игрушек. Ведь каждая девушка хочет быть взрослой и самостоятельной, поэтому следует исключить такие подарки из своего списка.

«В женском гардеробе не бывает много вещей. Поэтому стоит дарить ювелирные украшения, духи, красивые часы, сумки и все, что связано с красотой девушки. И делать презенты не только на день рождения, а спонтанно удивлять любимую», —  делится ведущий.

Не забывайте: лучший подарок на день рождения — теплое отношение, нежные слова и ваша опека!

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