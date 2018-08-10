Один з експертів телеканалу СТБ, чарівна Анна Кушнерук, звернулася до редакції STB.UA по допомогу. Вона шукала інформацію про вина: як самостійно вибрати якісний напій в супермаркеті? Як правильно зберігати вино вдома? Яке вино вибрати для пікніку, а яке — як подарунок? На ці, а також інші важливі питання, відповіді підказав професійний сомельє Олексій Бондар. Подробиці — в інтерв’ю з фахівцем винної індустрії.

Для багатьох людей сомельє — не зовсім зрозуміла професія. Ти не міг би розповісти, чим, власне, займаєшся? З якими питаннями до тебе можна звертатися, а з якими краще до інших фахівців?

Сомельє — це людина, яка займається безпосередньо підготовкою вин перед продажем, замовленням вин, підбором асортименту. Володіє колосальними знаннями про вина, винний світ, виробництво напоїв, тонкощі зберігання тощо. Стосовно спеціалізованих маркетів чи ресторанів, то передусім це вибір вина. Який напій до якої їжі підібрати, яка гастрономічна пара має бути… Сомельє створений для того, щоб подарувати нові знання, враження, відкрити щось новеньке у винному світі. Тому, якщо людині захотілося спробувати новий напій — ми завжди з цим допоможемо!

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Наскільки я знаю, у кожної людини різне сприйняття смаків і здатність розрізняти ті чи інші винні нотки. Чи є якісь хитрощі або способи покращити власну здатність розуміти смак і аромат вин?

Так. Насамперед треба визначитися для себе, що смачно чи несмачно, подобається чи не подобається. І вже від цього відштовхуватися. З приводу хитрощів, тут все дуже легко й просто. Потрібно куштувати! Потрібно відвідувати дегустації, відкривати для себе нові напої. Не боятись експериментувати. Спілкуватися з фахівцями сомельє, які завжди підкажуть правильний шлях — підберуть потрібні вина, певні гастрономічні поєднання.

А ось такі тонкощі, як нотки маракуї, апельсину тощо, — це приходить з досвідом. Адже кожен продукт, перед тим як вжити або купити, ми нюхаємо. Використовуємо всі тактильні відчуття. Точнісінько так і з вином. Поступово розрізняти нотки стає звичкою, і ти починаєш помічати всякі нюанси у вині. Наприклад, тонкощі кислотності, балансу, ароматики. Тому тільки практика, практика, практика:)

А як взагалі правильно пити вина, як куштувати, дегустувати?

О, тут існує ціла наука. У винних школах цьому навіть відведено окремі лекції, де навчають правильній дегустації вина.

Найважливіше — це три речі:

Перше — мати, з чого пити. Це повинен бути правильний підготовлений келих — чистий, акуратний, правильної форми.

Друге — мати, що дегустувати. Варто завчасно вирішити, це будуть білі, ігристі чи червоні вина. Відповідно, треба дібрати гастрономічну пару до напою. Також корисно заздалегідь зробити ароматерапію. Наприклад, за кілька годин до дегустації понюхати червоний перець, якщо плануєте пити червоне вино. Або кілька цитрусових та яблуко — щоб нагадати собі цей аромат, і потім шукати його у вині.

І нарешті, третє! Завжди куштувати напої не самостійно, оскільки в дискусії народжується істина. Люди обговорюють, діляться враженнями одне з одним. І як ти сказала, «у кожного своє сприйняття солодкого, кислого, гіркого» — відповідно, у кожного є своя думка. Це дуже важливо — бути почутим, висловити свою думку, поділитися враженнями. Тому найкращі дегустації проводяться в колі друзів.

Так, дійсно… А ти можеш порадити якісь заклади, місця, де проводять дегустації в Києві? Де можна спробувати хороше вино?

Так, звичайно! Це «VINO e CUCINA», «Собака з’їла голуба» — спеціалізовані ресторани з хорошою винною картою. Також одними з найкращих вважаю заклад «101 Wine Bar» і магазин «Good wine». Ще варто згадати «Бед Дегар» — дуже розкішний заклад. Там в основному представлені іспанські вина. Саму карту створював один із найкращих сомельє України Захар Румунський. Щодо «Собака з’їла голуба», то тут над нею попрацював відомий сомельє Олег Кравченко. Ну і, звичайно ж, спеціалізовані магазини — там завжди проводять цікаві дегустації.

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Ось ти сказав, що сомельє може дібрати вино під страву, будь-які поєднання. Можеш розповісти про це?

Найперше правило — жодних обмежень! Завжди можна й потрібно експериментувати. Так склалося, що існують певні критерії. Наприклад, у колірній гамі. Білі вина до білої їжі, чогось легкого — салати, сири, біле м’ясо. Червоні вина підійдуть до червоних продуктів — червоне м’ясо, гриль, щось насичене. Рожеве — це зазвичай риба, креветки. Також є правило насиченості. Чим інтенсивніший напій, тим інтенсивнішою має бути гастропара. Плюс є ще історично складені поєднання. Варто звертати увагу, де купуєте їжу, з якого регіону вона походить і з чим поєднується.

Якщо людина вирішила купити алкоголь у звичайному супермаркеті, як їй вибрати якісне вино самостійно?

Всі ми стикаємося із ситуацією, коли доводиться купувати алкоголь у звичайному супермаркеті. Наприклад, терміново знадобилася пляшка ігристого — незаплановане побачення або зустріч з друзями тощо. Є кілька простих правил, які допоможуть вам впоратися з цим завданням:

Вибирайте популярний бренд. Великі виробництва не фальсифікують свою продукцію — їм це не вигідно. Звертайте увагу на етикетки: там має бути зазначено сорт винограду, країну, рік врожаю. Важливо, щоб це не була суміш різних років. Ціна не завжди є індикатором якості. Уважно огляньте пляшку: в ній не повинно плавати сторонніх часточок. Виняток: червоні вина. Якщо таке вино випадає в осад, то воно було зроблене з натурального винограду. Також звертайте увагу на пошкодження пляшок. Це буває рідко, але якщо помітили, краще обрати інший напій. Якщо пляшка зберігається на вітрині, куди цілий день світить сонце, і на ній видно великий шар пилу, теж не варто купувати. Є ймовірність, що вино зіпсувалося. Особливо червоне. Білі, рожеві вина краще купувати 2016—2017 років урожаю. Два-три роки — це пік розквіту в ароматі, смаку білих молодих вин. Також біле вино має властивість темнішати. Це головний індикатор якості вина. Наприклад, ви бачите на полиці вино 2015-го року за 100 грн. Біле, молоде начебто, а колір вже такий бурий-бурий. І на тлі прозорих, зеленуватих, золотистих молодих вин воно дуже невигідно виділяється. Це вино окислилося. Краще такий напій не брати.

Ось, напевно, і все. Поки не відкриєш, не зрозумієш, на жаль.

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А які 5—6 вин до 250 грн ти можеш порадити зараз?

Насамперед раджу дивитися не на бренд, а на країну. Це Новий Світ — Чилі, Аргентина, Нова Зеландія. Та Іспанія. Італія, Франція «так», але цінник у іспанців залишає приємніші й радісніші відчуття. З новозеландського білого — «Ноle in the Water». Це чарівний совіньйон блан, що має післясмак хрусткого зеленого яблука. Ароматика дуже яскрава: тропічні фрукти, цитрус, аґрус, чорна смородина — у ній легко розібратися.

З білих, що витримані в дубі, раджу лінійку G7, шардоне, резерву, 250 грн. З огляду на те, що витримка в дубі коштує грошей та часу, ціна дуже приємна. Це Чилі. Смачні, незабутні вина. І людина зрозуміє всі ці олійні нотки, що таке витримка в дубі та в чому різниця.

Іспанія — це насамперед «Rioja». У нас є доступний виробник «Vina herminia» – 212 грн за молоде червоне вино з дуже насиченим джемовим ароматом. Воно залишить у вас прекрасні враження.

Також хочу згадати «Care» — яскраві барвисті етикетки, красиві пробки, класний дизайн. Це інноваційна виноробня. Лінійка починається від 160 грн, причому вина витримані всього по 5—6 місяців у дубових бочках.

Ось вам і характерний нюанс Іспанії: за невеликі гроші вони продають дуже своєрідні якісні вина.

А які вина ти можеш порадити з особливої ​​нагоди: які на подарунок, які взяти на побачення, пікнік?

З приводу днів народження, побачень — це атмосфера. Тут може бути вино й за 10 тис., і за 200 грн. Головне, щоб воно підкреслювало ту подію, атмосферу, яку ви хочете створити. Чому з такими проханнями краще звертатися до сомельє? Тому що ми багато куштували й можемо підказати щось конкретно для вашого випадку. Навіть якщо наші смакові рецептори та сприйняття ароматики відрізняються, все одно є базові поняття, які людина може пояснити й за якими ми зможемо допомогти зробити правильний вибір.

Те саме і з приводу подарунка. Універсальних вин, на жаль, немає.

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Ось із пікніками набагато простіше. Ніхто не заборонить людині витрачати багато грошей за бажанням. Але тут головне — правильний посуд. Якщо ви йдете на природу і збираєтеся вживати вино з пластикового одноразового стаканчика, то… Коли ти наливаєш не в призначений для цього посуд, аромат втрачається, і ти п’єш, скажімо так, зброджений виноградний сік. Потрібен обов’язково келих для передачі аромату, смаку. Тому витрачати нечувану суму грошей на вишукане вино для того, щоб запити ним шашлик і не відчути ні аромату, ні смаку, — це втрата. Для пікніку краще брати молоді вина. Вони прості в смаку й не потребують часу, щоб розкритися, показати багатство букету.

Про те, як правильно зберігати вина вдома, а також гід по винних турах — читайте вже скоро в наступному матеріалі!

Автор: Альона Ткаченко

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