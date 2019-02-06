Один из экспертов телеканала СТБ, очаровательная Анна Кушнерук, обратилась в редакцию STB.UA за помощью. Она искала информацию о винах: как самостоятельно выбрать качественный напиток в супермаркете? Как правильно хранить вино дома? Какое вино выбрать для пикника, а какое — в качестве подарка? На эти, а также другие важные вопросы, ответы подсказал профессиональный сомелье Алексей Бондарь. Подробности — в интервью со специалистом винной индустрии.

Для многих людей сомелье — не совсем понятная профессия. Ты не мог бы рассказать, чем, собственно, занимаешься? С какими вопросами к тебе можно обращаться, а с какими лучше к другим специалистам?

Сомелье — это человек, который занимается непосредственно подготовкой вин перед продажей, заказом вин, подбором ассортимента. Обладает колоссальными знаниями о винах, винном мире, производстве напитков, тонкостях хранения и т. д. Что касается специализированных маркетов или ресторанов, то в первую очередь это выбор вина. Какой напиток к какой еде подобрать, какая гастрономическая пара должна быть… Сомелье создан для того, чтобы подарить новые знания, впечатления, открыть что-то новенькое в винном мире. Поэтому, если человеку захотелось попробовать новый напиток — мы всегда с этим поможем!

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Насколько я знаю, у каждого человека разное восприятие вкусов и способности различать те или иные винные нотки. Существуют какие-то хитрости или способы улучшить собственную способность понимать вкус и аромат вин?

Да. В первую очередь надо определиться для себя, что вкусно или невкусно, нравится или не нравится. И уже от этого отталкиваться. По-поводу хитростей, тут всё очень легко и просто. Нужно пробовать! Нужно посещать дегустации, открывать для себя новые напитки. Не бояться экспериментировать. Общаться со специалистами сомелье, которые всегда подскажут правильный путь — подберут нужные вина, определенные гастрономические сочетания.

А вот такие тонкости, как нотки маракуйи, апельсина и т. д., — это приходит с опытом. Ведь каждый продукт, перед тем как употребить или купить, мы нюхаем. Используем все тактильные чувства. Точно так же и с вином. Постепенно различать нотки входит в привычку, и ты начинаешь замечать всякие нюансы в вине. Например, тонкости кислотности, баланса, ароматики. Поэтому только практика, практика, практика:)

А как вообще правильно пить вина, как пробовать, дегустировать?

О, тут существует целая наука. В винных школах этому даже отведены отдельные лекции, которые обучают правильной дегустации вина.

Самые важные — эти три вещи:

Первое — иметь, с чего пить. Это должен быть правильный подготовленный бокал — чистый, аккуратненький, правильной формы.

Второе — иметь, что дегустировать. Нужно заблаговременно решить, это будут белые, игристые или красные вина. Соответственно, надо подобрать гастрономическую пару к напитку. Также полезно заранее сделать ароматерапию. К примеру, за несколько часов до дегустации понюхать красный перец, если планируете пить красное вино. Или пару цитрусовых и яблоко — дабы напомнить себе этот аромат, и затем искать его в вине.

И наконец, третье! Всегда пробовать напитки не самостоятельно, поскольку в дискуссии рождается истина. Люди обсуждают, делятся впечатлениями друг с другом. И как ты сказала, «у каждого своё восприятие сладкого, кислого, горького» — соответственно, у каждого есть своё мнение. Это очень важно — быть услышанным, высказать своё мнение, поделиться впечатлениями. Поэтому лучшие дегустации проводятся в кругу друзей.

Да, действительно… А ты можешь посоветовать какие-то заведения, места, где проводят дегустации в Киеве? Где можно попробовать хорошее вино?

Да, конечно! Это «VINO e CUCINA» — специализированный ресторан с хорошей винной картой. Также одним из лучших считаю заведение «101 Wine Bar». Ещё стоит упомянуть «Bottega» — очень шикарное заведение. Там в основном представлены испанские вина. Саму карту создавал один из лучших сомелье Украины Зорик Уманский. Ну и, конечно же, специализированные магазины — там всегда проводятся интересные дегустации.

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Вот ты говоришь, что сомелье может подобрать вино под блюдо, любые сочетания. Можешь рассказать об этом?

Самое первое правило — нет ограничений! Всегда можно и нужно экспериментировать. Так сложилось, что существуют некие критерии. Например, в цветовой гамме. Белые вина к белой пище, чему-то легкому — салаты, сыры, белое мясо. Красные вина подойдут к красным продуктам — красное мясо, гриль, что-то насыщенное. Розовое – это, как правило, рыба, креветки. Также существует правило насыщенности. Чем интенсивнее напиток, тем интенсивнее должна быть гастропара. Плюс есть еще исторически сложившиеся сочетания. Надо обращать внимание, где покупаете пищу, откуда она родом и с чем сочетается в этом регионе.

Если человек решил купить алкоголь в обычном супермаркете, как ему выбрать хорошее вино самостоятельно?

Все мы сталкиваемся с ситуацией, когда приходится покупать алкоголь в обычном супермаркете. Например, экстренно понадобилась бутылка игристого — незапланированное свидание или встреча с друзьями, прочее. Есть несколько простых правил, которые помогут вам справиться с этой задачей:

Выбирайте популярный бренд. Большие производства не фальсифицируют свою продукцию — им это не выгодно. Обращайте внимание на этикетки: там должен быть указан сорт винограда, страна, год урожая. Важно, чтобы это не была смесь разных годов. Цена не всегда является индикатором качества. Внимательно осмотрите бутылку: в ней не должно плавать сторонних частиц. Исключение: красные вина. Если такое вино выпадает в осадок, значит, оно было сделано из натурального винограда. Также обращайте внимание на повреждения бутылок. Это бывает редко, но если заметили, лучше выбрать другой напиток. Если бутылка хранится на витрине, где целый день светит солнце, и на ней видно большой слой пыли, тоже не стоит брать. Есть вероятность, что вино испортилось. Особенно красное. Белые, розовые вина лучше покупать 2016—2017 годов урожая. Два-три года — это пик расцвета в аромате, вкусе белых молодых вин. Также белое вино имеет свойство темнеть. Это главный индикатор качества вина. Например, вы видите на полке вино 2015-го года за 100 грн. Белое, молодое вроде бы, а цвет уже такой бурый-бурый. И на фоне прозрачных, зеленоватых, золотистых молодых вин оно очень невыгодно выделяется. Это вино окислилось. Лучше такой напиток не брать.

Вот, наверное, и все. Пока не откроешь, не поймешь, к сожалению.

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А какие 5—6 вин до 250 грн ты можешь посоветовать сейчас?

В первую очередь советую смотреть не на бренд, а на страну. Это Новый Свет — Чили, Аргентина, Новая Зеландия. И Испания. Италия, Франция «да», но ценник у испанцев оставляет более приятные и радостные ощущения. Из новозеландского белого – «Ноle in the Water». Это волшебный совиньон блан, оставляющий послевкусие хрустящего зеленого яблочка. Ароматика очень яркая: тропические фрукты, цитрус, крыжовник, черная смородина — в ней легко разобраться.

Из белых, которые выдержанные в дубе, советую линейку G7, шардоне, резерва, 250 грн. Учитывая, что выдержка в дубе стоит денег и времени, цена очень приятная. Это Чили. Вкусные, незабываемые вина. И человек поймет все эти маслянистые нотки, что такое выдержка в дубе и в чем отличие.

Испания – это в первую очередь «Rioja». У нас есть доступный производитель «Vina herminia» – 212 грн за молодое красное вино с очень насыщенным джемовым ароматом. Оно оставит у вас прекрасные впечатления.

Также хочу упомянуть «Care» – яркие красочные этикетки, красивые пробки, классный дизайн. Это инновационная винодельня. Линейка начинается от 160 грн, причем вина выдержанные всего по 5–6 месяцев в дубовых бочках.

Вот вам и характерный нюанс Испании: за небольшие деньги они продают очень своеобразные хорошие вина.

А какие вина ты можешь посоветовать по особому случаю: какое подарить, какое взять на свидание, пикник?

По поводу дней рождения, свиданий — это атмосфера. Тут может быть вино и за 10 тыс., и за 200 грн. Главное, чтобы оно подчеркивало то событие, атмосферу, которую вы хотите создать. Почему с такими просьбами лучше обращаться к сомелье? Потому что мы многое пробовали и можем подсказать что-то конкретно к вашему случаю. Даже если наши вкусовые рецепторы и восприятие ароматики отличаются, все равно есть базовые понятия, которые человек может объяснить и по которым мы сможем помочь сделать правильный выбор.

Точно так же и по поводу подарка. Универсальных вин, к сожалению, не существует.

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Вот с пикниками намного проще. Никто не запретит человеку тратить много денег по желанию. Но здесь главное — правильная посуда. Если вы идете на природу и собираетесь употреблять вино из пластикового одноразового стаканчика, то… Когда ты наливаешь не в предназначенную для этого посуду, аромат теряется, и ты пьешь, скажем так, сброженный виноградный сок. Нужен обязательно бокал для передачи аромата, вкуса. Поэтому тратить баснословную сумму денег на изысканное вино для того, чтобы запить им шашлык и не почувствовать ни аромата, ни вкуса, — это потеря. Для пикника лучше брать молодые вина. Они простые во вкусе и не требуют времени, чтобы раскрыться, показать богатство букета.

О том, как правильно хранить вино дома, а также гид по винных турах — читайте уже скоро в следующем материале!

Автор: Алёна Ткаченко

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