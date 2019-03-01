Гороскоп на 2 березня 2019 року розповість, як вам краще провести перші вихідні весни. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Дозвольте собі сьогодні відпочинок від всього і всіх. Залиштеся вдома і пропишіть цілі на місяць.

Телець

Проведіть день з дітьми, своїми або друзів. Це буде таке собі перезавантаження для вашої свідомості.

Близнюки

Чекайте добру звістку від батьків. Вони нарешті поділяться з вами чимось важливим.

Рак

Скоро плануєте поїздку? Почніть до неї готуватися вже сьогодні.

Лев

Ви розквітнете сьогодні так, як дерева навесні. Будьте уважні до дрібниць, щоб не проґавити хороше знайомство.

Діва

Ви добре працювали весь тиждень, і сьогодні саме той день, коли потрібно подякувати собі за виконану роботу. Влаштуйте день релаксу!

Терези

Видихніть і перезавантажтеся. Попереду вас чекає насичений місяць і багато поїздок, сьогодні ж перестаньте думати про справи.

Скорпіон

Попросіть вибачення у людини, перед якою завинили. Вам варто відпустити цей тягар.

Стрілець

Немає нічого важливішого, ніж здоров’я, але ви про це забули. Сьогодні займіться саме ним, як фізичним, так і ментальним.

Козеріг

Любов скоро прийде у ваше життя. Але для початку вам потрібно полюбити себе. Сходіть в салон, це налаштує вас на початок весни.

Водолій

Стільки води витекло, а ви все не можете перестати думати про ту ситуацію. Поговоріть нарешті з людиною відверто і розставте всі крапки над «і».

Риби

Відчуйте себе сьогодні інтернет-зіркою. Обов’язково викладайте фотографії в мережу, де ви собі подобаєтеся, і збирайте захоплені відгуки.

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