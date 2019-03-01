Гороскоп на 2 марта 2019 года расскажет, как вам лучше провести первые выходные весны. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Позвольте себе сегодня отдых от всего и всех. Останьтесь дома и пропишите цели на месяц.

Телец

Проведите день с детьми, своими или друзей. Это будет некая перезагрузка для вашего сознания.

Близнецы

Ждите хорошую весть от родителей. Они наконец-то поделятся с вами чем-то важным.

Рак

Скоро намечается поездка? Начните к ней готовиться уже сегодня.

Лев

Вы расцветете сегодня так же, как деревья весной. Будьте внимательны к мелочам, чтобы не упустить хорошее знакомство.

Дева

Вы хорошо трудились всю неделю, и сегодня именно тот день, когда нужно поблагодарить себя за проделанную работу. Устройте день релакса!

Весы

Выдохните и перезагрузитесь. Впереди вас ждет насыщенный месяц и много поездок, сегодня же перестаньте думать о делах.

Скорпион

Попросите прощения у человека, перед которым виноваты. Вам стоит отпустить этот груз.

Стрелец

Нет ничего важнее здоровья, но вы об этом забыли. Сегодня займитесь именно им, как физическим, так и ментальным.

Козерог

Любовь скоро придет в вашу жизнь. Но для начала вам нужно полюбить себя. Сходите в салон, это настроит вас на начало весны.

Водолей

Столько воды утекло, а вы все не можете перестать думать о той ситуации. Поговорите уже с человеком по душам и расставьте все точки над «і».

Рыбы

Почувствуйте себя сегодня интернет-звездой. Обязательно выкладывайте фотографии в сеть, где вы себе нравитесь, и собирайте восторженные отзывы.

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