Гороскоп на 2 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 2 марта 2019 года расскажет, как вам лучше провести первые выходные весны. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
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Овен
Позвольте себе сегодня отдых от всего и всех. Останьтесь дома и пропишите цели на месяц.
Телец
Проведите день с детьми, своими или друзей. Это будет некая перезагрузка для вашего сознания.
Близнецы
Ждите хорошую весть от родителей. Они наконец-то поделятся с вами чем-то важным.
Рак
Скоро намечается поездка? Начните к ней готовиться уже сегодня.
Лев
Вы расцветете сегодня так же, как деревья весной. Будьте внимательны к мелочам, чтобы не упустить хорошее знакомство.
Дева
Вы хорошо трудились всю неделю, и сегодня именно тот день, когда нужно поблагодарить себя за проделанную работу. Устройте день релакса!
Весы
Выдохните и перезагрузитесь. Впереди вас ждет насыщенный месяц и много поездок, сегодня же перестаньте думать о делах.
Скорпион
Попросите прощения у человека, перед которым виноваты. Вам стоит отпустить этот груз.
Стрелец
Нет ничего важнее здоровья, но вы об этом забыли. Сегодня займитесь именно им, как физическим, так и ментальным.
Козерог
Любовь скоро придет в вашу жизнь. Но для начала вам нужно полюбить себя. Сходите в салон, это настроит вас на начало весны.
Водолей
Столько воды утекло, а вы все не можете перестать думать о той ситуации. Поговорите уже с человеком по душам и расставьте все точки над «і».
Рыбы
Почувствуйте себя сегодня интернет-звездой. Обязательно выкладывайте фотографии в сеть, где вы себе нравитесь, и собирайте восторженные отзывы.
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