23 лютого відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи шестірки конкурсантів. Вже у цю суботу ми дізнаємось, хто представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть фінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

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Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

Freedom Jazz

YUKO

Maruv

Brunettes Shoot Blondes

KAZKA

ANNA MARIA

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Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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