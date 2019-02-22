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Як голосувати за фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019

22.02.2019

23 лютого відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи шестірки конкурсантів. Вже у цю суботу ми дізнаємось, хто представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть фінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

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Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:

  1. Freedom Jazz
  2. YUKO
  3. Maruv
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

Freedom Jazz

фридом джазYUKO

юкоMaruv

марувBrunettes Shoot Blondes

брунет шут блондзKAZKA

казкаANNA MARIA

анна мария

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Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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