9 лютого учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV продемонструвала по-справжньому «гаряче» шоу! Судді розійшлися в думках, і в підсумку вирішальний крок був за телеглядачами. На своїй сторінці в Instagram Євген Філатов написав, що думає про номер співачки і про саму конкурсну пісню. Детальніше читайте в матеріалі.

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Минулої суботи MARUV пройшла у фінал, отримавши максимальний бал від телеглядачів. Але не всі члени журі оцінили шоу української співачки. Наприклад, Джамала назвала виступ занадто відвертим. Євген Філатов констатував, що це тренд, але його вже використовує багато сучасних артистів. І лише Андрій Данилко не погодився зі своїми колегами!

Свою думку про MARUV Євген Філатов висловив і на сторінці в Instagram. Він вважає, що сама співачка і її відвертий номер потрібні на конкурсі, але лише для того, щоб залучити більшу аудиторію. Про пісню «Siren Song» член журі висловився коротко: «Пісня, написана за два дні і за досить простим рецептом, в сумі з величезною підтримкою аудиторії, може виграти у пісні, в яку вкладено набагато більше зусиль».

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Посмотреть эту публикацию в Instagram MARUV: Безусловно, номер, который продемонстрировала певица, тоже нужен на конкурсе. Именно такие выступления добавляют шоу красок и привлекают к нему большую аудиторию. Если говорить о выступлении с профессиональной точки зрения, я бы в нем ничего не менял – ни в визуальном образе, ни в музыке. На данный момент – это единственная танцевальная песня в конкурсе. Еще недавно такая музыка считалась клубной, но сейчас я уверенно констатирую, что это “поп”. Я не считаю, что 4 балла, которые эта певица получила от мeня – низкая оценка ее творчества. Ведь еще есть “единица”, “двойка” и тройка”, к тому же, участников было восемь, а значит 4 – это, как ни крути, оценка не плохая, а срeдняя. Этот бал я дал по двум причинам. Первая – моя собственная оценка песни MARUV, а вторая – некий расчет, который также вынуждены использовать судьи. По количеству комментариев в соцсетях я понимал, что у MARUV очень большая поддержка среди пользователей, потому для меня совершенно не стало удивлением, что от них она получила 8 баллов. Изначально, даже с четверкой я понимал, что она попадет в финал.Другое дело, что в нынешних трендах не свойственно уважать музыкальное ремесло. Песня, написанная за два дня и по довольно простому рецепту, в сумме с огромной поддержкой аудитории, может выиграть у песни, в которую вложено гораздо больше усилий. Но это реалии современного музыкального мира. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня нет личных претензий ни к MARUV, ни к ее номеру. Средний балл этой артистке – дал шанс побороться за право выступить в финале другим, менее популярным, участникам. Я бы очень хотел, чтобы украинские артисты с нишевой, но не менее качественной музыкой, тоже имели шанс на борьбу. Я абсолютно удовлетворен общим результатом первого полуфинала. И очень рад, что баллы судей, как правильно заметил ведущий, на этот раз практически совпали с выбором телезрителей. Даже несмотря на то, что по мнению многих, я дал слишком низкую оценку фаворитам этого полуфинала, я за качественную украинскую новую музыку и искренне всем желаю удачи в этом состязании. … Финал обещает быть жарким и кто поедет представлять Украину, в итоге решать вам. Обещаю объективно учитывать все факторы. Публикация от The Maneken (@themaneken) 10 Фев 2019 в 11:36 PST

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