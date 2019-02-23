PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как голосовать за финалистов Нацотбора на Евровидение-2019

23.02.2019

23 февраля пройдет финал Национального отбора на Евровидение-2019. Наконец-то мы увидим финальные выступления шести конкурсантов. Уже сегодня мы узнаем, кто будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Не пропустите финал в прямом эфире в 19:00. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

Больше по теме: Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 23.02.2019 (финал)

Согласно результатам жеребьевки участники будут выступать в финале Нацотбора на Евровидение-2019 в таком порядке:

  1. Freedom Jazz
  2. YUKO
  3. Maruv
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Больше по теме: Евровидение-2019: Евгений Филатов прокомментировал выступление MARUV

Коды участников:

Freedom Jazz

фридом джаз

YUKO

юко

Maruv

марув

Brunettes Shoot Blondes

брунет шут блондз

KAZKA

казка

ANNA MARIA

анна мария

Напоминаем, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить