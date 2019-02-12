9 февраля участница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV продемонстрировала по-настоящему «горячее» шоу! Судьи разошлись во мнениях и, в конечном итоге, решающий шаг был за телезрителями. На своей странице в Instagram Евгений Филатов написал, что думает о номере певицы и о самой конкурсной песне. Подробнее читайте в материале.

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В прошлую субботу MARUV прошла в финал, получив максимальный балл от телезрителей. Но не все члены жюри оценили шоу украинской певицы. Например, Джамала назвала выступление слишком откровенным. Евгений Филатов констатировал, что это тренд, но его уже используют многие современные артисты. И лишь Андрей Данилко категорически не согласился со своими коллегами!



Свое мнение о MARUV Евгений Филатов выразил и на страничке в Instagram. Он считает, что сама певица и ее откровенный номер нужны на конкурсе. Но лишь для того, чтобы привлечь большую аудиторию. По поводу песни «Siren Song» член жюри выразился кратко: «Песня, написанная за два дня и по довольно простому рецепту, в сумме с огромной поддержкой аудитории, может выиграть у песни, в которую вложено гораздо больше усилий».

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