Евровидение-2019: Евгений Филатов прокомментировал выступление MARUV
9 февраля участница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV продемонстрировала по-настоящему «горячее» шоу! Судьи разошлись во мнениях и, в конечном итоге, решающий шаг был за телезрителями. На своей странице в Instagram Евгений Филатов написал, что думает о номере певицы и о самой конкурсной песне. Подробнее читайте в материале.
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В прошлую субботу MARUV прошла в финал, получив максимальный балл от телезрителей. Но не все члены жюри оценили шоу украинской певицы. Например, Джамала назвала выступление слишком откровенным. Евгений Филатов констатировал, что это тренд, но его уже используют многие современные артисты. И лишь Андрей Данилко категорически не согласился со своими коллегами!
Свое мнение о MARUV Евгений Филатов выразил и на страничке в Instagram. Он считает, что сама певица и ее откровенный номер нужны на конкурсе. Но лишь для того, чтобы привлечь большую аудиторию. По поводу песни «Siren Song» член жюри выразился кратко: «Песня, написанная за два дня и по довольно простому рецепту, в сумме с огромной поддержкой аудитории, может выиграть у песни, в которую вложено гораздо больше усилий».
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MARUV: Безусловно, номер, который продемонстрировала певица, тоже нужен на конкурсе. Именно такие выступления добавляют шоу красок и привлекают к нему большую аудиторию. Если говорить о выступлении с профессиональной точки зрения, я бы в нем ничего не менял – ни в визуальном образе, ни в музыке. На данный момент – это единственная танцевальная песня в конкурсе. Еще недавно такая музыка считалась клубной, но сейчас я уверенно констатирую, что это “поп”. Я не считаю, что 4 балла, которые эта певица получила от мeня – низкая оценка ее творчества. Ведь еще есть “единица”, “двойка” и “тройка”, к тому же, участников было восемь, а значит 4 – это, как ни крути, оценка не плохая, а срeдняя. Этот бал я дал по двум причинам. Первая – моя собственная оценка песни MARUV, а вторая – некий расчет, который также вынуждены использовать судьи. По количеству комментариев в соцсетях я понимал, что у MARUV очень большая поддержка среди пользователей, потому для меня совершенно не стало удивлением, что от них она получила 8 баллов. Изначально, даже с четверкой я понимал, что она попадет в финал.Другое дело, что в нынешних трендах не свойственно уважать музыкальное ремесло. Песня, написанная за два дня и по довольно простому рецепту, в сумме с огромной поддержкой аудитории, может выиграть у песни, в которую вложено гораздо больше усилий. Но это реалии современного музыкального мира. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня нет личных претензий ни к MARUV, ни к ее номеру. Средний балл этой артистке – дал шанс побороться за право выступить в финале другим, менее популярным, участникам. Я бы очень хотел, чтобы украинские артисты с нишевой, но не менее качественной музыкой, тоже имели шанс на борьбу. Я абсолютно удовлетворен общим результатом первого полуфинала. И очень рад, что баллы судей, как правильно заметил ведущий, на этот раз практически совпали с выбором телезрителей. Даже несмотря на то, что по мнению многих, я дал слишком низкую оценку фаворитам этого полуфинала, я за качественную украинскую новую музыку и искренне всем желаю удачи в этом состязании. … Финал обещает быть жарким и кто поедет представлять Украину, в итоге решать вам. Обещаю объективно учитывать все факторы.