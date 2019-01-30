Михайло Присяжнюк – ведучий проекту «Один за всіх» й успішний юрист. Чоловік дуже швидко заручився любов’ю глядача і отримав звання «народного адвоката». Разом з тим, ведучий – прекрасний сім’янин, який встигає допомагати людям і прищеплювати почуття справедливості своїм дітям. Біографію Михайла Присяжнюка – читайте у матеріалі.

Повне ім’я: Михайло Присяжнюк

Дата народження: 03 серпня 1982 р

Місце народження: Вінниця

Діяльність: адвокат, ведучий, експерт

Сімейний стан: одружений, двоє дітей

Місце проживання: Київ

Освіта і кар’єра

Михайло Присяжнюк народився в Україні у родині юристів. І мати, і батько чоловіка закінчили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Мати Михайла була 28-м суддею Верховного суду України і першою жінкою-суддею Верховного суду України. Та попри це, жінка хотіла, щоб син став лікарем. Однак сам Михайло у 9-му класі прийняв рішення також зв’язати свою долю з фемідою. Тому кожен день після уроків ходив на підготовчі курси до університету.

Після закінчення школи, чоловік самостійно поступив на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на юридичний факультет. Під час навчання Михайло почав паралельно практикувати і працювати юристом. Вже до кінця першого курсу розпочав трудову кар’єру: помічник юриста, юрисконсульт, а також керівник юридичного відділу великого підприємства. Працював 5 років в юридичній газеті, після чого успішно складав іспит і отримав свідоцтво адвоката. Незабаром він зрозумів, що ця професія в Україні не повною мірою працює за призначенням.

У 2012 році Михайла Присяжнюка запросили в ролі експерта на проект «Вагітна у 16» на телеканалі СТБ. Юрист успішно пройшов тригодинний кастинг і був затверджений за непохитну позицію в питаннях моралі та справедливості. З тих пір чоловік успішно почав поєднувати адвокатську діяльність із роботою на телебаченні. Незабаром Михайло став постійним експертом проектів «Один за всіх», «Все буде добре», «Давай поговоримо про секс», «Слідство ведуть екстрасенси» та інших. Однак найулюбленішим і найбільш відповідальним проектом для чоловіка завжди був «Один за всіх», де він вирішував проблеми героїв програми і після зйомок. Згодом глядач назвав чоловіка «народним адвокатом». Це звання є головним у житті Михайла, адже він завжди прагне відновлювати справедливість.

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У 2018 році Михайло Присяжнюк став ведучим соціального та справедливого проекту «Один за всіх». Цю роль чоловік успішно поєднує з адвокатською діяльністю та роллю прекрасного сім’янина.

Сім’я

У 2002 році ведучий познайомився зі своєю майбутньою дружиною Валерією. Пара прожила 5 років у цивільному шлюбі. 1 червня 2007 року вони розписалися. Зараз Присяжнюки виховують 10-річного сина Ваню і 4-річну донечку Машу. Також ведучий вважає повноправним членом сім’ї і лабрадора Річарда.

Хобі

Крім допомоги та юридичних консультацій, Михайло Присяжнюк займається творчістю. З 12-ти років чоловік почав писати вірші. Він називає це Божим шепітом, який допомагає йому в потрібний час викласти все важливе у римуючі рядки.

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