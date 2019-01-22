Євробачення-2019: Відомі результати жеребкування Нацвідбору

Відбулося довгоочікуване жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів на Нацвідборі на Євробачення-2019. Вже у лютому 16 учасників боротимуться за право поїхати до Тель-Авіву представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Коли представлятимуть свої пісні конкурсанти – дізнайтеся в матеріалі.

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Учасники представлять свої пісні у двох півфіналах (9 і 16 лютого) за вісім виконавців в кожному. Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019 залежить від журі і глядачів.

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9-го лютого:

А 23 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2019, де визначиться переможець. Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямими ефірами, аби дізнатися першим, хто представлятиме Україну.

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