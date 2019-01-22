Евровидение-2019: Известны результаты жеребьевки Нацотбора

Состоялась долгожданная жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов на Нацотборе на Евровидение-2019. В феврале 16 участников будут бороться за право поехать в Тель-Авив представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Когда представят свои песни конкурсанты – узнайте в материале.

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Участники представят свои песни в двух полуфиналах (9 и 16 февраля) по восемь исполнителей в каждом. Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019 зависит от жюри и зрителей.

9-го февраля:

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16-го февраля:

А 23 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019, где определится победитель. Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямые эфиры, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину.

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