Топ-5 правил успішного життя від Надії Матвєєвої

Ведуча і постійний експерт багатьох проектів телеканалу СТБ Надія Матвєєва щодня говорила з екранів телевізорів про те, що «все буде добре». Величезна команда і девіз «Можливо все» змотивували велику кількість людей на плідну роботу та правильно поставлену мету – успіх. Про правила успішного життя розповіла Надія Матвєєва в рамках освітнього заходу StarLight Talks.

На думку Надії, результат вашої подальшої роботи залежить від реакції cтосовно певного життєвого періоду. Саме так і сталося з проектом «Все буде добре».

Ведуча поділяє людей на три типи: активістів, «коєкакерів» і «пендальщиків». Це визначається за тим, як вони себе проявляють в кризовій ситуації. Жінка вважає, що не лише в момент кризи, а й протягом усього життя необхідно залишатися активістом.

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Активіст прагне досягати нових цілей, рухатися вперед і ніколи не сидить на місці. На відміну від «коєкакера». Ця категорія людей, які живуть за принципом «я б взагалі нічого не робив, адже мені пофіг». Однак себе Надія зараховує до «пендальщиків». У таких людей немає вічного двигуна, але є «подушка для насидженого місця». Простими словами – це людина, яка не любить зміни та лякається криз. Для таких людей, які приховують свій потенціал, Надія зібрала кілька правил.

Топ-5 правил успішного життя:

Добре там, де ви є.

Кожен представник цієї категорії хоче робити те, що він робить. Не варто плутати з «що хочу, те й роблю». Поки «пендальщик» виконує свою роботу добре – він залишається на своєму щасливому місці. Знайте свій інструмент.

Сюди належить інтелект, емоції та тіло. Це необхідний інструментарій для виконання першого пункту. Надія Матвєєва працює емоціями, які дозволяють виконувати роботу в різних сферах. Незважаючи на те, що інтелектом вона також може скористатися й оперувати не гірше, головним козирем залишаються емоції. Створіть простір для пендальщика.

Людина завжди створює свій простір. Чи це робота, чи взаємини з людьми. Цей простір необхідний для того, щоб зовнішні фактори з’являлися у вашому житті та могли давати певні можливості. А ви вже вирішуєте, користуватися ними чи ні. Чекайте.

Для того, щоб істинний «пендальщик» увійшов у ваше життя і дійсно вплинув на вас як особистість, потрібно почекати. Але є тонка межа, яку не можна переходити. Адже наступною стадією є стадія «почекуна», а згодом – «коєкакера». Виховуйте відчуття шансу.

Шанс упускати ніколи не можна – це всім відома аксіома. Однак є особливість цього правила. У житті потрібно вміти відпускати те, що більше не несе ніякої цінності для вас.



Свій виступ Надія підсумувала цитатою Теодора Рузвельта:

«Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є».

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