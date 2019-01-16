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Топ-5 правил успішного життя від Надії Матвєєвої

16.01.2019

Ведуча і постійний експерт багатьох проектів телеканалу СТБ Надія Матвєєва щодня говорила з екранів телевізорів про те, що «все буде добре». Величезна команда і девіз «Можливо все» змотивували велику кількість людей на плідну роботу та правильно поставлену мету – успіх. Про правила успішного життя розповіла Надія Матвєєва в рамках освітнього заходу StarLight Talks.

Надежда Матвеева

На думку Надії, результат вашої подальшої роботи залежить від реакції cтосовно певного життєвого періоду. Саме так і сталося з проектом «Все буде добре».

Ведуча поділяє людей на три типи: активістів, «коєкакерів» і «пендальщиків». Це визначається за тим, як вони себе проявляють в кризовій ситуації. Жінка вважає, що не лише в момент кризи, а й протягом усього життя необхідно залишатися активістом.

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Активіст прагне досягати нових цілей, рухатися вперед і ніколи не сидить на місці. На відміну від «коєкакера». Ця категорія людей, які живуть за принципом «я б взагалі нічого не робив, адже мені пофіг». Однак себе Надія зараховує до «пендальщиків». У таких людей немає вічного двигуна, але є «подушка для насидженого місця». Простими словами – це людина, яка не любить зміни та лякається криз. Для таких людей, які приховують свій потенціал, Надія зібрала кілька правил.

Надежда Матвеева

Топ-5 правил успішного життя:

  1. Добре там, де ви є.
    Кожен представник цієї категорії хоче робити те, що він робить. Не варто плутати з «що хочу, те й роблю». Поки «пендальщик» виконує свою роботу добре – він залишається на своєму щасливому місці.
  2. Знайте свій інструмент.
    Сюди належить інтелект, емоції та тіло. Це необхідний інструментарій для виконання першого пункту. Надія Матвєєва працює емоціями, які дозволяють виконувати роботу в різних сферах. Незважаючи на те, що інтелектом вона також може скористатися й оперувати не гірше, головним козирем залишаються емоції.
  3. Створіть простір для пендальщика.
    Людина завжди створює свій простір. Чи це робота, чи взаємини з людьми. Цей простір необхідний для того, щоб зовнішні фактори з’являлися у вашому житті та могли давати певні можливості. А ви вже вирішуєте, користуватися ними чи ні.
  4. Чекайте.
    Для того, щоб істинний «пендальщик» увійшов у ваше життя і дійсно вплинув на вас як особистість, потрібно почекати. Але є тонка межа, яку не можна переходити. Адже наступною стадією є стадія «почекуна», а згодом – «коєкакера».
  5. Виховуйте відчуття шансу.
    Шанс упускати ніколи не можна – це всім відома аксіома. Однак є особливість цього правила. У житті потрібно вміти відпускати те, що більше не несе ніякої цінності для вас.


Свій виступ Надія підсумувала цитатою Теодора Рузвельта:

«Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є».

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