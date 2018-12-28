Хто переміг у проекті «Зважені та щасливі»-8, з’ясувало фінальне зважування. Батьки та діти протягом 17 тижнів вчилися будувати власні стосунки, аби втратити зайву вагу. Вони перевіряли себе болючою правдою та надскладними випробуваннями. Але вперше в житті родини зрозуміли, що задля досягнення поставленої мети необхідно заручитися підтримкою найрідніших. Тож хто з команд переміг у 8-му сезоні «Зважені та щасливі» — читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн «Зважені та щасливі» 8 сезон 18 випуск від 27.12.2018

У 17 випуску «Зважені та щасливі»-8 першими фіналістами стали Червоні – Богдан та Олег Буряки. Чоловіки старанно доводили, що гідні перемоги. Але місце їхніх головних конкурентів залишалося вільним. Саме глядачі вирішували, яка пара отримає шанс боротися за головний приз — 400 000 гривень.

Настала довгоочікувана мить, коли ведуча Мирослава Ульяніна запросила півфіналістів на сцену, аби оголосити результати глядацького голосування. Жовті – Людмила та Наталя Мотики — разом із Рожевими — Іваном та Ольгою Нестеровими — старанно виборювали своє право залишатися на проекті. Але зважаючи на те, що наділи чорні футболки, їхню долю на проекті вирішували глядачі.

«Я впевнена, що країна зробила правильний вибір і обрала гідного фіналіста!» — попередньо зауважила Наталя Мотика.

Мирослава Ульяніна відкрила конверт з ім’ям другого фіналіста. Глядачі віддали 165 201 SMS та голосів у «Teleportal» за команду Рожевих. Тож саме Іван та Ольга Нестерові склали конкуренцію Богдану та Олегу Бурякам.

Головною подією стало зважування, яке визначило, хто переміг у «Зважені та щасливі»-8. Першими свій результат на вагах показали Рожеві. Батько прийшов на проект із вагою 108 кілограмів, а його донька — 137 кілограмів. На двох родина втратила 87 кілограмів, що у відсотках показало 35,1%. Гідний результат, якого, на жаль, виявилося недостатньо для перемоги.

Другими стали на ваги Червоні. Чоловіки щоразу доводили, що їхньою головною метою є схуднення. Стартова вага батька сягала 158 кілограмів, а сина — 168 кілограмів. Завдяки наполегливій та кропіткій праці чоловіки на двох втратили 144 кілограми. У відсотках такий результат становить 44,17%. Команда Марини Узелкової посіла перше місце та виборола бажані призи — струнке тіло й грошову винагороду.

Команда Червоних — Богдан та Олег Буряки — стали переможцями проекту «Зважені та щасливі»-8. Найсильніші та найвитриваліші чоловіки подякували своєму тренеру за роботу й вкладені зусилля!

Video: Хто став переможцем «Зважені та щасливі»-8 Хто виграв Зважені та щасливі 8? Читайте, хто переміг у фіналі проекту Зважені та щасливі 2018. Яку вагу показали переможці в Зважені та щасливі 8 сезон

Video: Хто став переможцем «Зважені та щасливі»-8 Хто виграв Зважені та щасливі 8? Читайте, хто переміг у фіналі проекту Зважені та щасливі 2018. Яку вагу показали переможці в Зважені та щасливі 8 сезон

Video: Хто став переможцем «Зважені та щасливі»-8 Хто виграв Зважені та щасливі 8? Читайте, хто переміг у фіналі проекту Зважені та щасливі 2018. Яку вагу показали переможці в Зважені та щасливі 8 сезон

Video: Хто став переможцем «Зважені та щасливі»-8 Хто виграв Зважені та щасливі 8? Читайте, хто переміг у фіналі проекту Зважені та щасливі 2018. Яку вагу показали переможці в Зважені та щасливі 8 сезон

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ