Як побороти лінь та не стати її рабом? Лінь — причина втрачених можливостей, що отруює нам життя та заважає довести розпочате до кінця. Подолати цю проблему дуже легко, головне — дотримуватися ефективних порад. На прикладі героїв «Цієї миті рік потому»-2018 ви дізнаєтеся, як боротися з лінню.

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1. Перестаньте себе жаліти

Стан ліні з’являється, коли ви ставите перед собою багато цілей, з якими не можете впоратися. Всі ми любимо жаліти та співчувати собі, повторюючи слова «почну все з понеділка». Але коли настає той понеділок, як завжди, нічого не відбувається.

Тому ніколи не залишайте розпочату справу. Незважаючи на життєві труднощі, рухайтеся вперед та шукайте нові способи втілення власної мрії у життя. Придумайте девіз, який надихатиме вас.

2. Поставте собі мету

Ніщо так не змушує людину працювати, як бажання отримати те, про що вона давно мріяла. Тому поставте собі конкретну ціль, яку реально виконати. Оцініть важливість цього завдання та масштаб справи. Важливо зрозуміти, чого саме ви хочете досягти.

Мотиваційне шоу «Цієї миті рік потому» допомагає українцям досягати неймовірних успіхів. Схуднути на 120 кг, подолати страшну хворобу, усиновити дитину та майже у 80 стати чемпіоном світу — учасники показують, як можна перемогти лінь за короткий проміжок часу.

3. Складіть план дій

Пам’ятайте про вашу мету. Складіть план конкретних дій на день або на тиждень. Це повинні бути завдання, які ви дійсно зможете зробити. Напишіть короткий список справ та повісьте його на видне місце. Цей метод спонукатиме до дій, адже такий to do list постійно буде перед очима.

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4. Мотивуйте себе правильно

Робіть тільки корисні справи. Спілкуйтеся з людьми, які вас надихають досягати більшого. Щоб побороти лінь, проводьте активно час із друзями. Підраховуйте власні доходи та уявляйте, у скільки разів вони зростуть, якщо ви отримаєте кращу посаду. Правильна мотивація — запорука успіху та щасливого життя!

5. Хваліть та заохочуйте себе

Зробили важливу справу та перемогли лінь? Нагородіть себе! Після важкої роботи потрібно себе хвалити — поласуйте солодощами чи зробіть те, на що давно не наважувалися. Величина подарунка залежатиме від праці, яку ви виконали. Такий метод боротьби з лінню доволі ефективний.

6. Думайте про позитивний результат

Почніть ранок з бадьорого настрою. Аби зарядитися позитивною енергію на цілий день

та подолати лінь, зранку прийміть контрастний душ та випийте чашку запашної кави. Також протягом дня думайте про успіх, якого незабаром досягнете. Адже в такі моменти ви автоматично позбавляєте себе негативних думок.

7. Чергуйте заняття та робіть перерви

Одноманітність набридає, тому старайтеся виконувати різноманітну роботу.

Розбавляйте робочі будні цікавими подіями та короткими періодами відпочинку. Комбінуйте розумову діяльність з фізичними навантаженнями. Якщо не ви не можете змусити себе працювати, ляжте на диван та постарайтеся ні про що не думати. Так ви не тільки позбудетеся ліні, а й відпочинете від нудного процесу.

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