Саморозвиток — запорука успішного і захопливого життя. Але з чого почати, щоб досягти щастя і добробуту? Ми поділимося порадами від учасників проекту «Цієї миті рік потому»-2018, які за рік кардинально змінили своє життя. Як почати розвиватися вже зараз? Читайте в матеріалі.

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Що таке саморозвиток?

Люди не народжуються успішними і багатими, а наполегливо працюють над собою, щоб досягти найменших результатів. Тому саморозвиток — головна запорука цікавого життя. Мало тільки мріяти, щоб реалізувати свої плани.

Самореалізація — поліпшення ваших знань, якостей характеру і підвищення самооцінки за допомогою власних зусиль. Це прагнення зробити себе найкращим у всіх аспектах життя. Щоб реалізувати цілі, потрібно завжди викладатися на повну і вдосконалювати себе. Але з чого почати власний розвиток? Ми підготували корисні поради, які допоможуть вам стати кращими!

З чого почати саморозвиток?

Почніть з малого

Ви зробили перший крок на шляху до успіху, навіть якщо задумалися про саморозвиток. Тому зосередьте увагу на особистому зростанні. Почніть з читання книжок про реалізацію планів, зранку мотивируйте себе блогами популярних людей, які домоглися бажаного. Такі тексти зміцнять вашу впевненість.

Створіть надихаючу атмосферу

Погодьтеся, приємніше працювати за робочим столом, де навіть найменші деталі мотивують вас. Якщо ви живете в теплому і не напруженому середовищі, то будете надихатися щодня. Творчий безлад — лише вигадка ледачих. Ви досягнете значно більшого розвитку, якщо приберете всі непотрібні речі з робочого столу.

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Насамперед викиньте все, що вас відволікає і збиває з пантелику. Організуйте спеціальну картотеку, складіть всі папери на місця. Розберіть дроти від комп’ютера, щоб вони вам не заважали. Дуже важливо дотримуватися порядку і максимально концентруватися на своїх завданнях.

Поставте конкретну мету

Запитайте себе, чим хочете займатися — стати спортсменом, схуднути або вивчити іноземну мову. Вам необхідно конкретно зрозуміти, чого хочете від життя. Зізнайтеся собі, що вас не влаштовує в роботі або в стосунках з людьми.

На озброєння візьміть простий, але ефективний спосіб. У спокійній атмосфері напишіть на аркуші паперу всі свої потаємні мрії. Так зможете дізнатися, що має більше значення для вас, а що тільки призупиняє процес саморозвитку. Переконайтеся, що ваша мета — унікальна, чітка і, головне, дуже бажана. Пам’ятайте — тільки в зрозумілості сила!

Герої мотиваційного шоу «Цієї миті рік потому» обіцяють здійснити свою мрію за рік. Вони приходять в студію до Даші Трегубової з конкретним усвідомленням того, що їм потрібно. Схуднути на 60 кг, навчитися заново ходити після аварії, стати чемпіоном Європи в пенсійному віці— навіть таких неймовірних цілей українці досягають за рік.

Вік живи — вік учись!

В саморозвитку головне практика, тому переходьте відразу до того, що вам подобається робити. Для початку купіть спеціальну літературу, щоб розширити свої знання на шляху до досягнення мети. Запишіться на тренінги з психологами, шукайте безкоштовні заходи, які стосуються цікавих для вас тем. Статті про особистий розвиток і швидке зростання також ви знайдете в інтернеті.

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Читайте біографії відомих людей, які потом і кров’ю досягли, здавалося б, нереального. Девід Бекхем не народилася футболістом, а Мадонна — світовою зіркою музики. Відомі персони наполегливо працювали над собою і вчилися на помилках. Однозначно, їхній досвід буде для вас корисним.

Більшість людей не знають про те, що можна використовувати різні форми інформації для саморозвитку. І в цьому їхня головна помилка. Шукайте будь-яке корисне джерело, що розширить ваш світогляд. Не чекайте, поки світ сам впаде до ваших ніг!

Створіть план дій

У житті дуже багато турбот і труднощів, які змушують нас відмовитися від бажаного. Для саморозвитку необхідно дотримуватися чіткого плану і аналізувати свої помилки. Ми пропонуємо скласти список цілей на сім днів. І вже в кінці тижня ви дізнаєтеся результат ваших досягнень.

Щотижня перевіряйте себе, ставлячи такі питання:

Чи досягли ви своєї мети за тиждень?

Що вам вдалося зробити?

А чого не змогли досягти?

Які головні уроки можна засвоїти з вашого тижня праці?

Чи був досвід корисний?

Цей метод не вимагає від вас тривалої підготовки. І в результаті — ви відчуєте розслаблення практично відразу.

Запам’ятайте: ви — щасливчик!

Самонавіювання має неймовірну силу. Для саморозвитку важливо вірити у свій успіх і не опускати руки. Тому щодня дивіться у дзеркало і повторюйте собі, що ви — найщасливіша людина на планеті.

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Невпевненість — головний ворог, тому ламайте стереотипи. Часто вимовляйте фразу «Я зможу це зробити!». Така вправа змінить ваші думки, світогляд і ставлення до повсякденного життя.

Полюбіть і прийміть себе, чого б вам це не коштувало. Можливо, ви ще не розкрили свої приховані таланти. Неможливо повірити в те, що ви не любите. Тому іншого виходу немає, окрім як прийняти себе з усіма перевагами і недоліками.

Зайнятися саморозвитком чи продовжувати жити колишнім життям? Вибір за вами!

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