Як стати багатою людиною? Мабуть, кожен ставить собі це запитання. Ми мріємо про розкіш та комфорт, але досі живемо від зарплати до зарплати. Щоб досягти фінансового достатку, потрібно надихатися стилем життя цікавих особистостей. Головний герой проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін — справжній приклад успішної людини, до порад якої варто прислухатися.

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Розбагатіти швидко — неможливо, адже багатство приходить тільки до тих, хто працює над собою та йде до цілі. Нікіта готовий поділитися секретом фінансового успіху, аби ви стали багатою людиною. Застосуйте ці поради у житті — і на власному прикладі побачите, як легко накопичити великий капітал.

1. Вдосконалюйте себе

Щодня працюйте та вчіться, незважаючи на вік. Набуття нових знань — основний спосіб контролювати та вдосконалювати власні професійні навички. Наприклад, використовуйте різні підходи до реалізації вашого фінансового плану, читайте мотиваційну літературу.

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Успішні люди ніколи не перестають навчатися, тому постійно цікавтеся, що відбувається у навколишньому світі. Інформація стане джерелом вашого досвіду, тому шукайте нові способи, як її здобути та перестаньте боятися труднощів.

2. Заощаджуйте

Якщо у вас є джерело доходу — вже з сьогоднішнього дня ви зможете розбагатіти. Відкладайте маленькі суми із зарплати, навіть якщо не знаєте, на що хочете витратити гроші. Найменше заощадження стане маленьким каменем у фундаменті вашої фінансової незалежності.

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Перш ніж витрачати зарплатню на дорогі дрібниці, відкладіть частину грошей на важливіші потреби. Спробуйте купувати їжу з розумом — достатньо піти до магазину один раз, аби на тиждень запастися потрібними продуктами. Одяг купуйте на розпродажах та під час сезонних знижок. І пам’ятайте, економлячи щомісяця гроші, ви накопичуєте капітал.

3. Заробляйте більше, ніж витрачаєте

Навіть якщо ваш заробіток став більшим, це не причина витрачати кошти на всі боки. Адже є багато людей, які заробляють нереальні суми щомісяця, але їм не вистачає власної заробітної плати на розваги. Їхня головна проблема — це невміння користуватися грошима.

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Для того, щоб стати багатою людиною, важливо не витрачати відразу всю суму, яку ви заробляєте. Фінансовий успіх полягає в прояві терпіння та ощадливості.

4. Відпочивайте та змінюйте оточення

Щоб розбагатіти, звісно, потрібно наполегливо працювати. Але відомі мільйонери знають, що секрет фінансового успіху також полягає у відпочинку. Здоровий сон, правильне харчування та вміння розслаблятися — важливі складові продуктивної роботи.

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Хоча б один день на тиждень присвятіть тільки собі, повністю ігноруючи роботу. Ваш мозок та тіло повинні набратися сили, аби знову активно працювати. Спробуйте не звертати увагу на ситуації, які змушують вас нервувати. Подорожі допоможуть вам отримати великий досвід та набратися нових сил для реалізації «наполеонівських» планів.

5. Беріть приклад з успішних людей

Запам’ятайте, люди не народжуються успішними, а стають ними впродовж свого життя. І досвід яскравих особистей навчить вас, як стати багатим. Адже кожна перешкода, яку ці особистості долали, привела їх до успіху. Вивчення біографій відомих лідерів, спостереження за їхніми діями розвинуть у вас схожі риси, що обов’язково допоможуть дізнатися секрет фінансового успіху.

Налагоджуйте стосунки з людьми, які мотивують вас та надихають на втілення чогось нереального. Тільки активна участь у формуванні власного майбутнього допоможе вам поступово розбагатіти.

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Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-9 — Нікіта Добринін — на власному досвіді знає, як пережити важкі моменти у житті та стати успішним. У свої 30 років чоловік досягнув чималих висот у професійній кар’єрі. Сьогодні Нікіта Добринін — один із найпопулярніших молодих телеведучих України та головний редактор чоловічого журналу «XXL» (Україна).

У своєму Instagram Нікіта Добринін часто ділиться порадами, як боротися із проблемами та стати багатою людиною. Ми пропонуємо головні цитати Холостяка, які відкриють вам двері у світ фінансового успіху.

«Багато хто чекає моменту, коли в душі настане гармонія чи сонце світитиме яскравіше. А це може тривати годинами. У такі хвилини рятує навіть чашка гарячої кави. Для когось це дрібниця, але якщо необхідно почати тут і зараз — це допоможе».

« Всі ми прагнемо стабільності. Деякі бояться змін, як пожежі, тому що це найголовніший ворог комфорту. Вся справа в тому, що більшість боїться змінювати оточення, роботу, інтереси. Однак змінюючись, ми стаємо сильнішими, розумнішими та краще адаптуємося до непередбачуваних ситуацій. А залишаючись у своїй мушлі й надалі, будемо відчувати стабільність, точніше — стабільно деградувати ».

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«Ми — це не тільки те, що ми їмо, але й те, що робимо щодня. Запитай себе, чому ти хвилюєшся, як маленька дитина, коли знайомишся з красивою дівчиною? Тому що боїшся до неї підійти та заговорити. Так побори свій страх. Щодня роби те, що тебе лякає. Тоді все буде простіше».

«Мудру річ сказав Мухаммед Алі, що «неможливо» — це не факт. Це тільки думка. Я вважаю, завжди можна почати бігати, займатися боксом, їздити на велосипеді. І не зважати на думки самопроголошених «профі». Просто вибери хорошого вчителя та йди вперед».

« Ми дуже залежимо від волі випадку. Наприклад, ти міг народитися в бідній родині й до сьогодні не вибратися з алкогольного пекла свого батька. Але ти — не він. Ти можеш змінити життя, навіть якщо ніхто не підтримує. Кидай все, якщо це єдиний шлях стати щасливим! ».

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