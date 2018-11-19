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Телеканал СТБ / ﻿Гороскоп на тиждень з 19 по 25 листопада від Олени Курилової

﻿Гороскоп на тиждень з 19 по 25 листопада від Олени Курилової

Телеканал СТБ

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 листопада розповість, що чекає кожен знак зодіаку. Зараз місяць проходить через знак Овна. У цей період у кожного  підвищується рівень імпульсивності, поспішності, які межують з необачністю. Це час, коли ваші стихії вийдуть з-під контролю і підуть проти вас. Детальний гороскоп на тиждень з 19 по 25 листопада знайдете в нашому матеріалі.

гороскоп тиждень

Близнюки, Водолії та Терези – Повітря

Повітря – це найзагадковіша стихія. Мінлива і непостійна. Ось і цього разу повітря може принести біди. Близнюки, Терези та Водолії, це попередження для вас. У цей період ви відчуєте неймовірну легкість у житті, вам здаватиметься, що все досяжне, що ви керуєте своїм життям. Але повітря буде піднімати вас від землі та нести в незрозумілому напрямку – ви будете кидатися від одного рішення до іншого в пошуках істини. Ви станете ментально нестійкими і схильними до ексцентричності та фанатизму.  Якщо ви піддастеся такому напору вашої стихії, то у той момент, коли ви відчуєте себе повністю виснаженим, стихія викине вас де-небудь на узбіччі життя, награвшись вашою долею. Але у вас є порятунок. Ваші камені! Близнюки, у цей період вам рекомендовано носити з собою камінь сердолік, Терезам – аметист, Водоліям – нефрит. Камені допоможуть зменшити рівень впливу стихії. I, будь ласка, не слід нічого вирішувати у цей період, як би вам не хотілося змін. Пам’ятайте, вашими вустами говорить стихія!

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Раки, Скорпіони і Риби – Вода

Вода є одним з основних джерел життя на нашій планеті. Вона дає життя. Але вона також може знищувати все на своєму шляху. І на цьому тижні вона буде безжальна. Раки, Скорпіони і Риби, це стосується саме вас! У цей період ви не будете відчувати нічого дивного. Але хтось буде направляти вас за течією на користь собі. Вас спробують використати. Будьте уважні! У цей же час ви можете зруйнувати всі стосунки, в яких перебуваєте. Ваші емоції будуть вирувати через край і вийдуть назовні фонтаном. Слова вилітатимуть з губ, і ви не зможете їх зупинити. Втихомирити стихію води допоможуть ваші камені! Для Раків порятунком стане місячний камінь, для Скорпіонів – бірюза, для Риб – аквамарин. Ці камені можуть бути у прикрасах, тоді їх краще носити на собі. Якщо вони окремо від прикрас, можна носити в гаманці, який завжди при вас, або в кишені.

Овни, Леви і Стрільці – Вогонь

Вогонь є символом життєвої енергії, символ серця, дітородної сили, просвітлення, символ тепла і сонця. Але якщо вогонь захоче, то спалить вас заживо! Овни, Леви і Тельці, будьте дуже уважними! Ви станете некерованими, як пожежа у лісі. Вас ніхто не зможе втихомирити. Ви самі не зможете собою керувати. Діяти будете на рівні первісних інстинктів, не думаючи про наслідки. Всі ваші потаємні бажання і фантазії вийдуть назовні. Якщо ви підете на поводу у вашої стихії, то можете зруйнувати все, що будували протягом багатьох років – стосунки, кар’єру, свою репутацію. Не дайте вогню спалити ваше життя! І у вас є помічники! Овни, носіть при собі камінь алмаз, Леви – рубін, Стрільці – сапфір.

Телець, Діва і Козеріг – Земля

Це найтепліша і найбільш жива стихія. Земля дарувала нам все, що ми бачимо перед собою. Проте у Тельців, Дів та Козерогів Земля може забрати все, що колись їм подарувала. Ви відчуєте, що на вас тиснуть з усіх боків. І це зрозуміло: Земля тягнутиме вас до себе. Зверху на вас посиплеться цілий рій проблем. Під всім цим гнітом ви можете впасти і не захотіти більше вставати і рухатися далі. Якщо ви не візьмете себе в руки і не знайдете сил піднятися, про вас дуже скоро всі забудуть. І доведеться будувати своє життя з нуля. Пам’ятайте, проблеми завжди можна вирішити. Для кожної є свій час! Сил у цей період вам додадуть ваші камені. Для Тельців це агат, для Дів – онікс, для Козерогів – циркон.

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