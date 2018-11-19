Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября расскажет, что ждет каждый знак зодиака. Сейчас месяц находится в знаке Овен. В этот период у каждого повышается уровень импульсивности, поспешности, граничащие с оплошностью. Это время, когда ваши стихии выйдут из-под контроля и пойдут против вас. Детальный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября найдете в нашем материале.

Близнецы, Весы и Водолеи – Воздух

Воздух – это загадочная стихия. Изменчива и непостоянна. Вот и на этот раз воздух может принести беды. Близнецы, Весы и Водолеи, это предупреждение для вас. В этот период вы почувствуете невероятную легкость в жизни, вам будет казаться, что все достижимо, что вы управляете своей жизнью. Но воздух будет поднимать вас от земли и нести в непонятном направлении – вы будете метаться от одного решения к другому в поисках истины. Вы станете ментально неустойчивыми и подверженными эксцентричности и фанатизму. Если вы поддадитесь такому напору вашей стихии, то в тот момент, когда вы почувствуете себя полностью истощенным, стихия выбросит вас где-нибудь на обочине жизни, наигравшись вашей судьбой. Но у вас есть спасение. Ваши камни! Близнецы, в этот период вам рекомендуется носить с собой камень сердолик, Весам – аметист, Водолеям – нефрит. Камни помогут уменьшить уровень воздействия стихии. И, пожалуйста, не следует ничего решать в этот период, как бы вам ни хотелось перемен. Помните, вашими устами говорит стихия!

Больше по теме: Гороскоп на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака

Раки, Скорпионы и Рыбы – Вода

Вода – один из основных источников жизни на нашей планете. Она дает жизнь. Но также может уничтожать все на своем пути. И на этой неделе будет безжалостна. Раки, Скорпионы и Рыбы, это касается именно вас! В этот период вы не будете чувствовать ничего удивительного. Но кто-то будет направлять вас по течению на пользу себе. Вас попытаются использовать. Будьте внимательны! В это же время вы можете разрушить все отношения, в которых находитесь. Эмоции будут бурлить через край и выйдут наружу фонтаном. Слова буду вылетать из губ, и вы не сможете их остановить. Утихомирить стихию воды помогут ваши камни! Для Раков спасением станет лунный камень, для Скорпионов – бирюза, для Рыб – аквамарин. Эти камни могут быть в украшениях, тогда их лучше носить на себе. Если они отдельно от украшений, можно носить в кошельке, который всегда при вас, или в кармане.

Овны, Львы и Стрельцы – Огонь

Огонь – это символ жизненной энергии, символ сердца, детородной силы, просветления, символ тепла и солнца. Но если огонь захочет, то сожжет вас заживо! Овны, Львы и Тельцы, будьте предельно внимательными! Вы станете неуправляемыми, как распространяемый по лесу пожар. Вас никто не сможет утихомирить. Вы сами не сможете собой управлять. Действовать будете на уровне первичных инстинктов, не думая о последствиях. Все ваши сокровенные желания и фантазии выйдут наружу. Если вы пойдете на поводу у вашей стихии, то можете разрушить все, что строили в течение многих лет – отношения, карьеру, свою репутацию. Не дайте огню сжечь вашу жизнь! Помните, у вас есть помощники! Овны, носите при себе камень алмаз, Львы – рубин, Стрельцы – сапфир.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018

Телец, Дева и Козерог – Земля

Это самая теплая и живая стихия. Земля дарила нам все, что мы видим перед собой. Однако у Тельцов, Дев и Козерогов Земля может забрать все, что когда-то им подарила. Вы почувствуете, что вас давят со всех сторон. И это понятно: Земля будет тянуть вас к себе. Сверху на вас упадет целый рой проблем. Под всем этим грузом вы можете упасть и не захотеть больше вставать и двигаться дальше. Если вы не возьмете себя в руки и не найдете сил подняться, о вас очень скоро все забудут. И придется строить свою жизнь с нуля. Помните, проблемы всегда можно решить. Для каждой есть свое время! Сил в этот период вам добавят ваши камни. Для Тельцов это агат, для Дев – оникс, для Козерогов – циркон.

Смотрите онлайн новые выпуски Все буде добре 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ