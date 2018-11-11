Шостий тиждень 19 сезону «Битви екстрасенсів» став поворотним для всіх ясновидців! На традиційному вечірньому зібранні проект покинув не один учасник, а відразу троє. Чим заслужили ясновидці такий вердикт, читайте в матеріалі.

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Незважаючи на поблажки суддів у минулому випуску, на цьому тижні на них розраховувати особливо не доводилося. Самовпевнений вчинок Олесі Січкар, через який під удар потрапила сім’я Кулінич, налякав співведучу Павла Костіцина Олену Мельник і розчарував журі. Ясновидиця не змогла впоратися з темним духом, якого сама викликала – і сама ж за це поплатилася.



Любовними розбірками розгнівали суддів і Рома з Лесею. Здавалося, у 5 випуску Олександр Соляник зміг порозумітися з конкурентом, однак Рома знову взявся за старе.



Як влучно зауважив Сурен Джулакян, ця пара «намагається перетворити Битву екстрасенсів в Санта-Барбару». Саме тому журі вирішило відправити додому всіх трьох учасників: пару літоенергетов Рому та Лесю, а також зубну фею Олесю Січкар. Разом з цим звання найсильнішого екстрасенса заслужив Ніколас Петросян.

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Вірменський спірит вразив суддів своєю роботою: ліквідував наслідки необдуманого вчинку Олесі, врятував тим самим родину Кулінич від біди й блискуче пройшов друге випробування …



Однак це ще не все! Прямо на знімальному майданчику розгорівся скандал. Олеся Січкар не захотіла йти, не розкривши правди ще про одну учасницю сезону. Хто з ясновидців весь цей час водив журі за ніс і ким насправді виявилася ця людина?

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Дивіться повне відео 6 випуску «Битви екстрасенсів»-19!

Video: Чому «Битву екстрасенсів»-19 покинули відразу кілька людей у шостому випуску Шостий тиждень 19 сезону «Битви екстрасенсів» став поворотним для всіх ясновидців! На традиційному вечірньому зібранні проект покинув не один учасник, а відразу троє

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