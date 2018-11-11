Шестая неделя 19 сезона «Битвы экстрасенсов» стала поворотной для всех ясновидящих! На традиционном вечернем собрании проект покинул не один участник, а сразу трое. Чем заслужили ясновидящие такой вердикт, читайте в материале.

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Несмотря на поблажки судей в прошлом выпуске, на этой неделе на них рассчитывать особенно не приходилось. Самоуверенный поступок Олеси Сичкарь, из-за которого под удар попала семья Кулинич, напугал соведущую Павла Костицына Елену Мельник и разочаровал жюри. Ясновидящая не смогла справиться с темным духом, которого сама вызвала – и сама же за это поплатилась.

Любовными разборками рассердили судей и Рома с Лесей. Казалось, в 5 выпуске Александр Соляник смог поладить с конкурентом, однако Рома снова взялся за старое.

Как метко заметил Сурен Джулакян, эта пара «пытается превратить Битву экстрасенсов в Санта-Барбару». Именно поэтому жюри решило отправить домой всех троих участников: пару литоэнергетов Рому и Лесю, а также зубную фею Олесю Сичкарь. Вместе с этим звание сильнейшего экстрасенса заслужил Николас Петросян.

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Армянский спирит впечатлил судей своей работой: ликвидировал последствия необдуманного поступка Олеси, спас тем самым семью Кулинич от беды и блестяще прошел второе испытание…

Однако это еще не все! Прямо на съемочной площадке разгорелся скандал. Олеся Сичкарь не захотела уходить, не раскрыв правды еще об одной участнице сезона. Кто из ясновидящих все это время водил жюри за нос и кем на самом деле оказался этот человек?

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Смотрите полное видео 6 выпуска «Битвы экстрасенсов»-19!

Video: Почему «Битву экстрасенсов»-19 покинули сразу несколько человек в шестом выпуске Шестая неделя 19 сезона «Битвы экстрасенсов» стала поворотной для всех ясновидящих! На традиционном вечернем собрании проект покинул не один участник, а сразу трое