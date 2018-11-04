На п’ятому тижні «Битви екстрасенсів»-19 журі зіткнулися з труднощами: у більшості ясновидців були серйозні промахи, а хтось взагалі не вразив своєю роботою. Від випуску до випуску суддів турбує і конфлікт між Олександром Соляником та Ромою, що робить їх кандидатами на вибування. До якого рішення прийшли журі, читайте в матеріалі!

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У центрі уваги суддів знову опинився горезвісний любовний трикутник – Рома, Леся та Олександр Соляник. Їх конфлікт бере початок ще в першому випуску і вкотре заважає ясновидцям гідно проходити випробування. У немилість суддів потрапила і Наргіз Ханум, яка вже була в «групі ризику». Тоді, в першому епізоді своїм місцем поступився маг Майріс, тому турецька ясновидиця залишилася на проекті. Однак тепер здавалося, що судді не будуть милостиві.

На загальних зборах Павло Костіцин оголосив, до якого рішення прийшли журі. Учасників чекала гарна новина: в цьому випуску не піде ніхто. Експерти так і не прийшли до єдиної думки з приводу того, хто став найслабшим екстрасенсом. А ось найсильнішого ясновидця тижня вони змогли вибрати.

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Претендентів на це звання виявилося троє: Ніколас Петросян, Олександра Чорноморська та Анна Арджеванідзе. Вірменський ясновидець гідно пройшов випробування і побачив фантома померлої людини. Олександра Чорноморська і собі зазирнула до темного світу, дозволивши духу вселитися в себе, чого раніше теж ніколи не робила. Вразила своїми здібностями і Анна Арджеванідзе, яка за допомогою граната творить справжні чудеса!

Хто ж з них став найсильнішим екстрасенсом? Вибір суддів пав на Олександру Чорноморську, яка отримує це звання вже вдруге! Боротьбу учасники продовжать тим же складом, обіцяючи виправити свої помилки.

Дивіться повний випуск 5 «Битва екстрасенсів»-19!

Video: «Битва екстрасенсів»-19: Хто покинув проект у 5 випуску сезону Дізнайтеся, хто покинув проект Битва екстрасенсів у випуску 5 від 04.11.2018. А хто виявився найсильнішим ясновидцем тижня? Читайте в матеріалі.