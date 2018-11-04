На пятой неделе «Битва экстрасенсов»-19 жюри столкнулись со сложностями: у большинства ясновидящих были серьезные промахи, а кто-то вообще не впечатлил своей работой. От выпуска к выпуску судей беспокоит и конфликт между Александром Соляником и Ромой, что делает их кандидатами на выбывание. К какому решению пришли жюри, читайте в материале!

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В центре внимания судей снова оказался пресловутый любовный треугольник – Рома, Леся и Александр Соляник. Их конфликт берет начало еще в первом выпуске и который раз мешает ясновидящим достойно проходить испытания. В немилость судей попала и Наргиз Ханум, которая уже была в «группе риска». Тогда, в первом эпизоде свое место уступил маг Майрис, поэтому турецкая ясновидящая осталась в проекте. Однако теперь казалось, что судьи не будут милостивы.

На общем собрании Павел Костицын огласил, к какому решению пришли жюри. Участников ждала хорошая новость: в этом выпуске не уйдет никто. Эксперты так и не пришли к единому мнению по поводу того, кто стал самым слабым экстрасенсом. А вот самого сильного ясновидящего недели они смогли выбрать.

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Претендентов на это звание оказалось трое: Николас Петросян, Александра Черноморская и Анна Арджеванидзе. Армянский ясновидящий достойно прошел испытания и увидел фантома умершего человека. Александра Черноморская в свою очередь заглянула в темный мир и позволила духу вселиться в себя, чего раньше тоже никогда не делала. Поразила своими способностями и Анна Арджеванидзе, которая с помощью граната творит настоящие чудеса!

Кто же из них стал самым сильным экстрасенсом? Выбор судей пал на Александру Черноморскую, которая получает это звание уже во второй раз! Борьбу участники продолжат тем же составом, стараясь исправить свои ошибки.

Смотрите полный выпуск 5 «Битва экстрасенсов»-19!



Video: «Битва экстрасенсов»-19: Кто покинул проект в 5 выпуске сезона Узнайте, кто покинул проект Битва экстрасенсов в выпуске 5 от 04.11.2018. А кто оказался самым сильным ясновидящим недели? Читайте в материале.