Гороскоп на тиждень з 22 по 28 жовтня від Ольги Стогнушенко розповість, як зберегти стосунки тещі з зятем. Ці сім днів Місяць буде у фазі зростання і провокуватиме імпульсивність. Екстрасенс радить це врахувати тещам, бо їм буде складно приборкати емоції. Детальний гороскоп на тиждень з 22 по 28 жовтня дивіться в нашому матеріалі.

Овен

Не намагайтеся з’ясовувати, хто з вас помиляється і хто кого образив раніше. Зупиніться. Припиніть вести приховану війну. Свою енергію краще перенесіть зі з’ясування стосунків на милі подарунки і слова ввічливості. Ось що вас врятує.

Більше на тему: Гороскоп на жовтень 2018 для всіх знаків зодіаку

Телець

У вас з’явиться можливість зблизитися на ґрунті грошей. Тож коли зять чи теща потребуватиме фінансової поради чи позики – не нехтуйте нагодою. У відповідь ви отримаєте повагу. А в майбутньому можете розраховувати на підтримку. Тож стосунки Тельців з рідними врятують гроші.

Близнюки

Тещі та зяті Близнюки, увага, лід у взаєминах розтопить якийсь секрет! Поділіться один з одним невідомою історією або почуттями. Однак менше говоріть, а більше слухайте. І в майбутньому з вас вийдуть не тільки ідеальні співрозмовники, а й чудові родичі. Отже, стосунки підтримає ключ від вашої таємниці.

Рак

Раки, у вас є можливість зблизитися завдяки спільній любові до домівки і сім’ї. Влаштуйте спільне прибирання. Увесь секрет у вашій оселі. Важливо, аби зять і теща відчули себе значимими.

Лев

Іноді зятеві-Леву здаватиметься, що він одружений не з дружиною, а з тещею. Несподівано вона почне вимагати до себе підвищеної уваги – компліментів, квітів. Дайте їй бажане. І вона стане вам другом. Тещі-Леви, якщо стосунки із зятем не складаються, не поспішайте казати доньці, що він їй не пара. Невдовзі ситуація зміниться. І зять вас приємно здивує. А дочка буде щасливою.

Діва

Тещі та зяті Діви, у вас стосунки непрості. Але нині з’явилася можливість усе виправити. Для цього припиніть критикувати, чіплятися та шукати хиби. Перейдіть до пошуку позитивних рис і ви здивуєтеся, як їх багато. Переверніть ваше бачення рідної людини!

Терези

Ви подолаєте всі ваші конфлікти з тещею чи зятем. Вам лише треба частіше спілкуватися. Це допоможе ужитися під одним дахом. При цьому нікому не доведеться змагатися за першість. Бо кожен з вас відчуватиме себе незамінним. Випийте разом по чашці кави – це вас згуртує.

Скорпіон

Ваші стосунки з рідними теплими точно не назвеш. Ви практично не спілкуєтеся одне з одним. Вдаєте, що когось із вас точно не існує. Зверніть одне на одного увагу! Намагайтеся зігріти ваші стосунки. Запаліть хоча б один вогник.

Стрілець

Стрільці, ви постійно звинувачуєте одне одного. Аби вирішити конфлікти, почніть із себе. У чому ви помилялися? Як ви можете змінитися? Подивіться на себе у дзеркало глибше – і ви побачите багато цікавого.

Козерог

Тещі та зяті Козероги, припиніть взаємне ігнорування. Поцікавтеся справами, візьміть участь у житті одне одного – це нескладно. Пригадуєте, як ваша теща бідкалася вам на зламану полицю у ванній? Настав час це виправити!

Більше на тему: Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року від Ярослави Федорової

Водолій

Водолії, погані родинні стосунки вам не загрожують. Але не суньте свого носа у не свої справи. Не треба нав’язувати власну думку, коли вас не просять. А ось влаштувати загальне сімейне свято не завадить. Воно ще більше згуртує вашу родину.

Риби

Риби, перестаньте почуватися жертвою, коли вас просять про допомогу. Цінуйте це! Допомагайте! Проявляйте ініціативу! Зателефонуйте першими та запропонуйте свою допомогу. І слова «золота теща» і «золотий зять» – будуть про вас.

Дивіться онлайн нові випуски Все буде добре 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ