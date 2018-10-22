Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября от Ольги Стогнушенко расскажет, как сохранить отношения теще с зятем. Эти семь дней Луна будет находиться в фазе роста и провоцировать импульсивность. Экстрасенс советует это учесть тещам, потому что им будет сложно справиться с эмоциями. Детальный гороскоп на неделю с 22 по 28 октября смотрите в нашем материале.

Овен

Не пытайтесь выяснять, кто из вас прав и кто кого обидел раньше. Остановитесь. Прекратите вести скрытую войну. Свою энергию лучше перенесите с выяснения отношений на милые подарки и вежливые слова. Вот что вас спасет.

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Телец

У вас появится возможность сблизиться на почве денег. Поэтому когда зять или теща потребуют финансового совета или займа – не пренебрегайте возможностью. В ответ вы получите уважение. А в будущем можете рассчитывать на поддержку. Поэтому отношения Тельцов спасут деньги.

Близнецы

Тещи и зяти Близнецы, внимание, лед в отношениях растопит какой-то секрет! Поделитесь друг с другом неизвестной историей или чувствами. Однако меньше говорите, а больше слушайте. И в будущем из вас выйдут не только идеальные собеседники, но и замечательные родственники. Итак, отношения поддержит ключ от вашей тайны.

Рак

Раки, у вас есть возможность сблизиться благодаря совместной любви к дому и семье. Устройте совместную уборку. Весь секрет внутри вашего дома. Важно, чтобы зять и теща почувствовали себя значимыми.

Лев

Иногда зятю-Льву кажется, что он женат не с женой, а с тещей. Неожиданно она начнет требовать к себе повышенного внимания – комплиментов, цветов. Дайте ей желаемое и она станет вам другом. Тещи-Львы, если отношения с зятем не складываются, не спешите говорить дочери, что он ей не пара. Вскоре ситуация изменится. Зять вас приятно удивит, а дочь будет счастлива.

Дева

Тещи и зяти Девы, ваши отношения непросты. Но сейчас появилась возможность все исправить. Для этого прекратите критиковать, придираться и искать недостатки. Перейдите к поиску положительных качеств и вы удивитесь, как их много. Переверните ваше видение родного человека!

Весы

Тещи и зяти Весы, вы преодолеете все ваши конфликты. Вам только надо чаще общаться. Это поможет ужиться под одной крышей. При этом никому не придется бороться за первенство. Потому что каждый из вас будет чувствовать себя незаменимым. Выпейте вместе по чашечке кофе – это вас сплотит.

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Скорпион

Тещи и зяти Скорпионы, ваши отношения теплыми точно не назовешь. Вы практически не общаетесь друг с другом. Делаете вид, что кого-то из вас точно нет. Обратите друг на друга внимание! Старайтесь согреть ваши отношения. Зажгите хотя бы один огонек.

Стрелец

Стрельцы, вы постоянно обвиняете друг друга. Чтобы разрешить конфликты, начните с себя. В чем вы были неправы? Как вы можете измениться? Посмотрите на себя в зеркало более пристально – и вы увидите много интересного.

Козерог

Тещи и зяти Козероги, хватит взаимно друг друга игнорировать. Поинтересуйтесь делами, примите участие в жизни родного человека – это несложно. Помните, как ваша теща жаловалась вам на сломанную полку в ванной? Пришло время это исправить!

Водолей

Водолеи, плохие семейные отношения вам не грозят. Но не суйте свой нос в не свои дела. Не надо навязывать собственное мнение, когда вас не просят. А вот устроить общий семейный праздник не помешает. Он еще больше сплотит вашу семью.

Рыбы

Рыбы, перестаньте чувствовать себя жертвой, когда вас просят о помощи. Цените это! Помогайте! Проявляйте инициативу! Позвоните первыми и предложите свою помощь. И слова «золотая теща» и «золотой зять» – будут о вас.

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